Odkryto nowe gigantyczne bakteriofagi

Ogromne wirusy atakujące bakterie czają się w ekosystemach na całym świecie - od gorących źródeł po słodkowodne jeziora. Teraz naukowcy odkryli, że niektóre bakteriofagi są tak duże i złożone, że zacierają granicę między organizmami żywymi i nieżywymi.

Zdjęcie Tak wygląda bakteriofag /123RF/PICSEL

Bakteriofagi to wirusy, które specyficznie infekują bakterie. Podobnie jak inne wirusy, nie są one uważane za organizmy żywe, ponieważ nie przeprowadzają procesów biologicznych bez pomocy innych organizmów. To nie znaczy, że są nieszkodliwe - bakteriofagi są głównymi czynnikami napędzającymi zmiany w ekosystemie, ponieważ żerują na populacjach bakterii, zmieniają ich metabolizm i rozprzestrzeniają oporność na antybiotyki.



Aby dowiedzieć się więcej o bakteriofagach, naukowcy przeszukali bazę danych DNA, którą utworzyli z próbek zebranych z prawie 30 różnych środowisk na całym świecie - od ludzkich wnętrzności po tybetańskie gorące źródła. Na podstawie analiz DNA, naukowcy odkryli 351 ogromnych fagów, które miały 4-5 razy większy genom od przeciętnych fagów. Wśród nich był największy znaleziony do tej pory fag z genomem 735 000 par zasad, czyli prawie 15 razy większy od przeciętnego bakteriofaga. Warto zaznaczyć, że ludzki genom ma ok. 3 mld par zasad.



- Nowo odkryte fagi to hybrydy między tym, co uważamy za tradycyjne wirusy a organizmami żywymi, takimi jak bakterie i archeony - powiedział prof. Jill Banfield z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.



Genom tego faga jest znacznie większy od genomu wielu bakterii. Naukowcy odkryli, że wiele genów koduje białka, które są jeszcze nieznane. Fagi mają wiele elementów, które nie są typowe dla wirusów, ale są charakterystyczne dla bakterii.



Odkryto, że niektóre z fagów mają geny kodujące białka niezbędne do funkcjonowania rybosomów - komórkowych maszynerii, które tłumaczą materiał genetyczny na białka. Białka te zwykle nie występują w wirusach, ale zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy znajdują się w bakteriach i archeonach.