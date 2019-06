Geolodzy wiedzą, że ponad miliard lat temu w Wielką Brytanię uderzył meteoryt. Jednak do tej pory nie byli pewni, gdzie znajduje się krater uderzeniowy. Teraz udało się znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Zdjęcie Sferule (drobne kulki szkliwa) powstają w wyniku uderzenia meteorytu w Ziemię /materiały prasowe

Około 15-20 km od Enard Bay na zachodnim wybrzeżu Szkocji odkryto krater uderzeniowy największego meteorytu jaki kiedykolwiek uderzył w Wielką Brytanię. W oparciu o ilość wyrzuconego materiału, naukowcy szacują, że krater miał pierwotnie 13-14 km szerokości i 3 km głębokości.



W wyniku uderzenia meteorytu, w powietrze wzniosły się ilości gruzu, które doprowadziły do powstania Wysp Lewisa i Hebryd Zewnętrznych. Uczeni uważają, że widok meteorytu uderzającego w Szkocję był spektakularnym widokiem, bo obiekt poruszał się z prędkością blisko 65 000 km/h, a uwolniona energia miała siłę ok. 940 mln razy większą niż bomba zrzucona na Hiroszimę.



- Materiał uwolniony podczas uderzenia meteorytu rzadko zachowuje się na Ziemi, ponieważ jest szybko erodowany, więc to naprawdę ekscytujące odkrycie - powiedział dr Ken Amor z Uniwersytetu Oksfordzkiego.