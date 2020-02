Odkryto najstarszą drewnianą konstrukcję na świecie

​Starożytny obiekt przypominający skrzynię może być najstarszą znaną konstrukcją drewnianą na świecie. Drewniany przedmiot, który jest częścią starożytnej studni, został znaleziony w pobliżu miasta Ostrov w Czechach.

Zdjęcie Drzewo użyte do budowy ten studzienki zostało ścięte 7275 lat temu /materiały prasowe

Drewniany obiekt przypominający skrzynię jest wyjątkowy. Na podstawie badań dendrochronologicznych okazało się, że drewno dębowe, z którego opisywany przedmiot jest zrobiony, zostało ścięte ok. 7275 lat temu. Według naukowców, jest to najstarsza znana drewniana konstrukcja na świecie.



- Według naszych ustaleń, opartych w szczególności na danych dendrochronologicznych, możemy powiedzieć, że pnie drzew wykorzystane do budowy przedmiotu, zostały ścięte między 5255 a 5256 r.p.n.e. Pierścienie pni umożliwiają nam dokładne oszacowanie, kiedy drzewa zostały ścięte - powiedział Jaroslav Peška z Centrum Archeologicznego Ołomuniec w Czechach.



Czeski relikt został znaleziony w 2018 r., ale dopiero dzisiaj ustalono jego wiek. Fragmenty ceramiczne znalezione w studni były datowane na wczesny neolit, ale nie natrafiono na dowody istnienia jakichkolwiek struktur osadniczych w pobliżu.



Studzienka była brudna, więc archeolodzy ostrożnie ją wykopali. Składa się z czterech dębowych tyczek, po jednej z każdym roku, z płaskimi deskami między nimi. Miała ona wymiary 80 na 80 cm i 140 cm wysokości. Drewno zachowało się w wyjątkowy sposób - do tego stopnia, że zaskoczeni byli nawet naukowcy.



Zgodnie z zastosowanymi badani dendrochronologicznymi, płaskie deski wykorzystane do budowy studzienki, pochodzą z drzewa ściętego 7275 lat temu. Jedna z bocznych desek miała inny wiek. Są nieco młodsze, bo drzewo, z których je pozyskano ścięto między 7261-7244 lat temu. Jest to prawdopodobnie spowodowane naprawą studni w pewnym momencie.