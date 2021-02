Odkryto "mumię błotną" - nigdy nie widziano czegoś takiego

Nigdy wcześniej niewidziana "mumia błotna" z Egiptu została pochowana w niewłaściwej trumnie. Jak to możliwe?

Zdjęcie Tak wygląda niezwykła mumia błotna /materiały prasowe

Odkrycie rzadkiej "mumii błotnej" ze starożytnego Egiptu zaskoczyło archeologów, którzy nie spodziewali się znaleźć zmarłego w utwardzonej błotnej skorupie. To niezwykłe znalezisko, które ujawnia sposób traktowania zwłok, którego nie udokumentowano wcześniej w żadnych zapisach archeologicznych.



Niewykluczone, że "okład z błota" został użyty do ustabilizowania mumii po tym, jak została ona uszkodzona. Błoto mogło również naśladować praktyki stosowane przez elity, które były mumifikowane przy użyciu importowanych materiałów na bazie żywicy.



Błotna powłoka nie jest jedyną nietypową cechą mumii. Datowana na ok. 1207 r.p.n.e. mumia została uszkodzona po śmierci, a nawet włożona do niewłaściwej trumny - przeznaczonej dla kobiety.



Jak wiele starożytnych egipskich mumii, "mumia błotna" i jej trumna zostały nabyte w 1800 r. przez zachodniego kolekcjonera - sir Charlesa Nicholsona - angielsko-australijskiego polityka, który przywiózł je do Australii. Nicholson podarował je Uniwersytetowi w Sydney w 1860 roku, a dziś znajdują się one w uniwersyteckim Muzeum Chau Chak Wing.

Zdjęcie W takich sarkofagach zazwyczaj nie chowano mumii błotnych / materiały prasowe

Wygląda jednak na to, że ktokolwiek sprzedał artefakty, oszukał Nicholsona - trumna jest młodsza niż pochowane w niej ciało.



Lokalni handlarze prawdopodobnie umieścili w trumnie niepowiązane zmumifikowane ciało, aby sprzedać bardziej kompletny zestaw, co jest dobrze znaną praktyką w lokalnej sprzedaży antyków. Na trumnie wyryte jest imię kobiety - Meruah lub Meru(t)ah - i datuje się ją na około 1000 lat p.n.e., zgodnie ze zdobiącą ją ikonografią, co oznacza, że trumna jest około 200 lat młodsza niż mumia w niej. Podczas gdy zmumifikowaną osobą nie jest Meruah, anatomiczne wskazówki sugerują, że jest to kobieta, która zmarła w wieku od 26 do 35 lat.



