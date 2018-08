Odkryto minerał tak twardy jak diament

Wewnątrz żelaznego meteorytu, który spadł w Rosji dwa lata temu znaleziono nieznany minerał. Naukowcom udało się oszacować niektóre jego właściwości, w tym twardość. Okazuje się, że może być on równie twardy jak diament.

Zdjęcie Zdjęcie przedstawiające meteoryt Uakit /materiały prasowe

Niezwykły minerał nazwany uakititem (po asteroidzie Uakit) jest zbudowany z azotu i wanadu. Jest to pierwszy znany nauce przykład azotku wanadu, a także pierwszy naturalny związek tworzony przez te pierwiastki, który nie zawiera tlenu.



- Aby udowodnić odkrycie nowego minerału, konieczne jest uzyskanie danych na temat jego struktury krystalicznej. Ponieważ rozmiary minerału są bardzo małe - to ok. 1-5 mikronów - nie można było rozwiązać tego problemu za pomocą tradycyjnej analizy rentgenowskiej. Struktura została zbadana za pomocą metody dyfrakcji elektronów - powiedział Viktor Grochowski z Ural Federal University.



Dyfrakcja elektronów jest jedną z metod, która wykorzystuje elektrony zamiast światła do badania struktur mikroskopowych. Kryształy wewnątrz meteorytu były zebrane w kształt sześcianu albo kuli. Ich struktura chemiczna była podobna do innych dobrze znanych minerałów azotków.



Fizycznych właściwości próbki nie można było zbadać bezpośrednio, ale naukowcy porównali je z syntetyczną wersją azotku wanadu. Ten związek jest dwa razy gęstszy od diamentu i ma twardość w skali Mohsa między 9 a 10. Diament jest najtwardszym minerałem o twardości 10.



To niezwykłe, że meteoryty wciąż dostarczają niezwykłych odkryć z gatunku ekstremalnej krystalografii. Wciąż jeszcze wiele niesamowitych związków czeka na odkrycie.