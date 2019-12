Odkryto mikroorganizmy "pożerające" meteoryty

Naukowcy odkryli drobnoustroje przetwarzające meteoryty. Rozwijają się one na metalach obecnych w skałach pozaziemskich, które spadły na Ziemię. Mikroorganizm został nazwany Metallosphaera sedula.

Zdjęcie Fragmenty meteorytu z M. sedula /materiały prasowe

Metallosphaera sedula pierwotnie wyizolowano z pól wulkanicznych we Włoszech. Mikrob należy do domeny organizmów jednokomórkowych zwanych archeonami, które nie są spokrewnione z bakteriami, wirusami, zwierzętami, roślinami i grzybami. Są chemolitotroficzne, co oznacza, że wykorzystują energię ze źródeł nieorganicznych poprzez proces utleniania.



W przeciwieństwie do innych organizmów tego rodzaju, M. sedula zużywa związki nieorganiczne obecne w meteorytach. Aby to zbadać, naukowcy umieścili kultury M. sedula na wysterylizowanych fragmentach NWA 1172, meteorytu bogatego w żelazo znalezionego 19 lat temu w Algierii. Okazało się, że kolonia rosła szybciej na meteorycie niż na minerałach pochodzenia ziemskiego.



Aby upewnić się, że jest tak nie tylko dlatego, że porowata struktura meteorytu zapewnia większą powierzchnię, przeprowadzono ten sam test z próbkami naziemnymi. Po raz kolejny stwierdzono, że meteoryt zapewnia znacznie szybszy wzrost M. sedula.



Zdolność drobnoustroju do rozkładania materiałów z meteorytów może mieć praktyczne zastosowania. Śledząc ruch składników nieorganicznych z meteorytu do komórek, uczeni namierzyli "mikrobiologiczne odciski palców" pozostawione na materii pozaziemskiej. Mogą być one wykorzystane jako narzędzie do dalszego zrozumienia biochemii meteorytów, a nawet pomóc w poszukiwaniach życia pozaziemskiego.