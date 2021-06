​Naukowcy odkryli zaawansowany materiał o zerowej rozszerzalności cieplnej w zakresie od -269 do 1126 stopni Celsjusza. Może okazać się idealny dla samolotów przyszłości.

Zdjęcie Stworzono innowacyjny materiał do samolotów przyszłości / materiały prasowe

Reklama

Podczas projektowania samolotu należy wziąć pod uwagę, jak ekstremalne ciepło podczas startu i ekstremalne zimno w chmurach wpłyną na jego konstrukcję. Niewiele jest materiałów, które mogą wytrzymać te zmiany temperatury bez deformacji.

Reklama

Zespół naukowców z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii (UNSW) opracował materiał, który wykazuje zerową rozszerzalność cieplną w zakresie od -269oC do 1126oC. Co więcej, materiał ten składa się w większości z powszechnie występujących pierwiastków.



Materiał jest zbudowany ze skandu, aluminium, wolframu i tlenu. Spośród nich, tylko skand jest rzadki, a naukowcy już poszukują alternatyw.

Materiał został odkryty przez przypadek.



- Prowadziliśmy eksperymenty z tymi materiałami w związku z naszymi badaniami nad bateriami i przypadkowo natknęliśmy się na wyjątkowe właściwości tej konkretnej kompozycji - powiedział prof. Neeraj Sharman z UNSW.



Zespół Sharmy próbuje dowiedzieć się, jak dokładnie działa nowo odkryty materiał.



- Czy to wiązania atomowe się wydłużają? Czy to przemieszczanie się atomów tlenu? A może cały wielościan się obraca? Mamy trzy czynniki, które są skorelowane. W tym momencie nie jest jasne, czy jeden lub wszystkie z tych czynników są odpowiedzialne za stabilność w różnych temperaturach i badamy dalej, aby spróbować wyizolować mechanizm - dodał Sharma.



Naukowcy nazwali swój nowy materiał ortorhombic Sc 1.5 Al 0.5 W 3 O 12 i ma on wiele potencjalnych zastosowań - począwszy od konstrukcji lotniczych i kosmicznych, poprzez urządzenia elektroniczne, a nawet sprzęt medyczny. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie "Chemistry of Materials".