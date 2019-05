Naukowcy znaleźli próbkę wody morskiej sprzed 20 000 lat pochodzącej ze starożytnej formacji skalnej z Oceanu Indyjskiego.

Zdjęcie Tak wygląda próbka wody sprzed 20 000 lat /materiały prasowe

Znalezisko to stanowi pierwszą bezpośrednią pozostałość oceanu pochodzącą z czasów ostatniej epoki lodowcowej na Ziemi. Próbka wody została pobrana podczas odwiertów w złożach wapienia w archipelagu Malediwów. Po wciągnięciu na statek pobranych rdzeni skalnych, zostały one pokrojone i umieszczone w prasie hydraulicznej, która wycisnęła resztki wilgoci.



Uczeni byli zaskoczeni, że badana woda jest wyjątkowo słona - znacznie bardziej niż typowa woda Oceanu Indyjskiego. Przeprowadzono kolejne testy i wykazano, że woda pochodzi z czasów, gdy ocean był bardziej słony, chłodniejszy oraz zawierał więcej chloru. Dokładnie takie warunki panowały podczas maksimum ostatniego zlodowacenia.



- Ze wszystkich wskazań wydaje się całkiem jasne, że mamy teraz rzeczywisty fragment oceanu sprzed 20 000 lat - powiedziała prof. Clara Blattler z Uniwersytetu w Chicago.



Jeżeli odkrycie zostanie potwierdzone, próbki mogą dostarczyć cennych informacji dla naukowców badających przeszłość naszej planety. To może pomóc nam lepiej przewidzieć przyszłość.