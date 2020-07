Odkryto bakterie żywiące się manganem

​Naukowcy z Caltech odkryli bakterie, które potrafią metabolizować mangan - jeden z najpopularniejszych pierwiastków na Ziemi. To pierwsze znane nauce bakterie, które wykorzystują mangan w chemosyntezie.

Zdjęcie Bakterie metabolizujące mangan zostały odkryte przypadkowo - w pojemniku po wcześniejszym eksperymencie /materiały prasowe

Zespół prof. Jareda Leadbettera z Caltech tego odkrycia dokonał przez przypadek. Po kilkumiesięcznej przerwie w pracy i pozostawieniu słoika wypełnionego manganem i wodą z kranu z poprzedniego eksperymentu, naukowcy trafili na pojemnik wypełniony ciemną substancją. Wierzyli, że może być to wynik działania "słynnych" bakterii, które metabolizują mangan - nie pomylili się.

Uczeni odkryli, że dwa nowe gatunki bakterii żyjące w wodzie wodociągowej używają manganu jako pożywienia, tworząc czarny produkt uboczny - tlenek manganu. Wykorzystanie manganu w metabolizmie bakterii może być długo oczekiwanym przełomem.



- Są to pierwsze bakterie, które używają manganu jako źródła energii. Cudownym aspektem mikroorganizmów w przyrodzie jest to, że mogą one metabolizować pozornie mało prawdopodobne materiały, takie jak metale, dając energię użyteczną dla komórek - powiedział profesor Leadbetter.



Tlenek manganu jest problemem dla systemów dystrybucji wody, ponieważ gromadzi się i blokuje przepływy. Zrozumienie, jak gromadzą się złogi tlenku manganu, pomogłoby w zapobieganiu tym procesom. Okazuje się bowiem, że tlenek manganu odgrywa ważną rolę w redukcji zanieczyszczeń w wodach gruntowych.