Odkryto 220 nowych żołnierzy Terakotowej Armii

Podczas wykopalisk archeologicznych w Mauzoleum Cesarza Qin Shi Huanga odkryto ponad 220 nowych figur Terakotowej Armii. Wśród nich znalazły się figury o pięciu różnych stopniach wojskowych - także takie, których do tej pory nie znano.

Zdjęcie Nowo odkryci żołnierze z Terakotowej Armii /materiały prasowe

Archeolodzy znaleźli nawet żołnierza o pozycji "niższej od najniższego", chociaż tak naprawdę nie wiadomo, jaka dokładnie była nazwa tego stopnia.



- Wojownicy z terakoty są ustawieniu w takiej formacji, jak przed tysiącami lat formowali się prawdziwi żołnierze z czasów dynastii Qin. Dzięki temu możemy badać ich system wojskowy - powiedział Liu Zheng, członek Chińskiej Akademii Zabytków Kulturowych.

Zdjęcie Żołnierze z Terakotowej Armii / materiały prasowe

Wykopaliska w grobowcu trwają od 10 lat. Tym razem naukowcy przekopali powierzchnię 400 m2 i znaleźli figury należące do żołnierzy o różnej randze - zarówno niskiej, jak i wysokiej. Ci o najwyższej randze stoją z przodu formacji z mieczami w dłoniach, a ozdoby ich włosów są inne od ozdób żołnierzy o niższej randze.



Podczas ostatnich wykopalisk znaleziono także 12 koni i mnóstwo zabytkowej broni. Ich kolory zostały dobrze zachowane.



- Kiedy po raz pierwszy wykopano Terakotową Armię, ich kolory były dobrze zachowane, ale brakowało nam wiedzy o prawidłowej konserwacji. Dlatego wiele z nich wyblakło. Tym razem to się już nie powtórzy - dodał Liu Zheng.



Co ciekawe, w mauzoleum odkryto również złotego wielbłąda - najstarszy tego typu artefakt w Chinach.