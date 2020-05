Odbędzie się kolejna misja do wraku Titanica. Cel: radio Marconiego

Zatwierdzono nową misję do wraku Titanica. Wszystko po to, by odzyskać telegraf, który został użyty na statku do nadania sygnału S.O.S.

Zdjęcie Wrak Titanica /materiały prasowe

RMS Titanic, firma stworzona do ratowania wraku Titanica, planuje wysłać zdalnie sterowany pojazd (ROV) do apartamentu Marconiego, pomieszczenia, z którego wysłano sygnał S.O.S., po tym jak statek zderzył się z górą lodową 108 lat temu. Eksperci uznali, że radio ma na tyle "historyczną, edukacyjną, naukową i kulturalną wartość", że wyprawa jest uzasadniona.

Reklama

- Gdyby nie to radio, nie dałoby się wysłać żadnych sygnałów alarmowych, nikt by nie przeżył i być może nigdy nie znaleźlibyśmy Titanica - powiedział Bretton Hunchak, prezes RMS Titanic.



Orzeczenie sądu uchyliło nakaz z 2000 r., zakazujący prywatnym firmom rozcinania kadłuba statku. Ale teraz istnieje obawa, że jeżeli wyprawa nie odbędzie się w najbliższym czasie, to może nigdy nie być możliwa.



Ekipa już przygotowuje się do misji, która ma odbyć się pod koniec sierpnia lub we wrześniu, o ile będzie to bezpieczne w obliczu pandemii COVID-19.



ROV należący do RMS Titanic będzie kontrolowany przez operatorów ze statku na powierzchni bezpośrednio nad wrakiem. Robot prawdopodobnie będzie musiał wyciąć w kadłubie otwór, aby dostać się do apartamentu Marconiego. Ale pomimo zgody na takie działania, firma chce jak najmniej ingerować we wrak. Przed wyprawą, odbędzie się próba generalna w pobliżu wraku Titanica.



Firma RMS Titanic od lat 80. XX wieku posiada pełne prawa do wraku statku. Telegraf Marconiego może dać nowy wgląd w wiadomości, które "niezatapialny" statek wysyłał i odbierał, zanim uderzył w górę lodową. W katastrofie Titanica zginęło ok. 1500 osób.