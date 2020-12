Od 2025 roku Chiny będą modyfikować pogodę

​Chiny mają w planach opracowanie systemu modyfikacji pogody do 2025 r. Kraj planuje wywołać sztuczny deszcz na obszarze powyżej 5,5 mln km kwadratowych.

Zdjęcie Chińczycy będą modyfikować pogodę /123RF/PICSEL

Chińska Rada Państwowa ogłosiła, że do 2025 r. kraj będzie miał "rozwinięty system modyfikacji pogody". Obejmie on całkowitą powierzchnię ponad 1,35 mld akrów (czyli 5,5 mln km2) ze sztucznymi deszczami i ok. 143 mln akrów (580 000 km2) z tłumieniem gradu.

W oświadczeniu opublikowanym przez władze chińskie zaznaczono, że technologie umożliwiające modyfikacje pogodowe w Chinach powinny osiągnąć światowy poziom zaawansowanie do 2035 r.



"Modyfikacja pogody powinna zintensyfikować wsparcie serwisowe w następujących kluczowych obszarach: szacowaniu na wypadek katastrof (jak susza i grad), a także związanymi z tym pracami w zakresie podziału na strefy w obszarach produkcji rolnej; znormalizowaniu planów pracy dla regionów wymagających ochrony i odnowy ekologicznej; oraz poważnemu reagowaniu w sytuacjach kryzysowych w związku z takimi wydarzeniami jak pożary lasów lub użytków zielonych" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym prze Radę.



Póki co, nie wiadomo, jaki będzie końcowy rezultat tych eksperymentów. Nie jest to jednak pierwszy przypadek chińskich modyfikacji pogody. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 r. kraj ten wykorzystał technologię zasiewania chmur, aby zmniejszyć ilość opadów podczas ceremonii otwarcia. Nadrzędnym celem było, aby impreza odbyła się przy jak najładniejszej pogodzie.



Zasiewanie chmur to forma modyfikacji pogody, będąca próbą zmiany ilości lub rodzaju opadów z chmur. Poprzez rozpylenie substancji służących jako jądra kondensacji lub zarodniki krystalizacji powodowane są zmiany w procesach zachodzących wewnątrz chmur.