​Ziemia ma pięć oceanów. Badania National Geographic wykazały, że Ocean Południowy, składający się z wód otaczających Antarktydę, aż do 60 stopnia szerokości geograficznej południowej, powinien być traktowany jako osoby akwen wodny.

Zdjęcie Wody otaczające Antarktydę tworzą odrębny ocean / 123RF/PICSEL

Badania National Geographic, organizacji naukowej i edukacyjnej non-profit, której wkład w opracowanie światowych map jest nieoceniony, wykazały, że Ocean Południowy powinien być traktowany jako osobny zbiornik wodny. Tym samym liczba ziemskich oceanów wzrosła z czterech do pięciu.

Geograf Alex Tait z National Geographic Society powiedział, że naukowcy od dawna wiedzieli, że wody otaczające Antarktydę tworzą "odrębny region ekologiczny określony, przez prądy oceaniczne i temperatury".



Organizacja US Board of Geographic Names już uznaje Ocean Południowy jako zajmujący odrębne terytorium. Do tej pory jednak próby ratyfikacji jego granic na arenie międzynarodowej były daremne. Teraz w końcu się to zmieniło.



- Myślimy, że to naprawdę ważne z edukacyjnego punktu widzenia, jak również z punktu widzenia opracowywania map, aby zwrócić uwagę na Oceanie Południowym jako piątym oceanie - wyjaśnił Alex Tait.