Ocean Atlantycki się powiększa

​Naukowcy odkryli, że Ocean Atlantycki może się rozszerzać z powodu zagadkowego zjawiska.

Zdjęcie Ziemskie oceany cały czas się powiększają i zmniejszają /123RF/PICSEL

Uczeni z Uniwersytetu w Southampton szacują, że Ocean Atlantycki poszerza się o kilka centymetrów każdego roku, podczas gdy Ocean Spokojny kurczy się w podobnym tempie. Zmiany te są spowodowane ruchem płyt tektonicznych, chociaż dokładne mechanizmy tego procesu nie są znane.

Reklama

Brytyjscy uczeni wysłali flotę podmorskich robotów, aby zarejestrować ruchy sejsmiczne pod Grzbietem Śródatlantyckim. Wyniki badań zostały opublikowane w "Nature".



Dynamika Grzbietu Śródatlantyckiego - granicy, która tektonicznie oddziela obie Ameryki od Europy i Afryki - odgrywa ważną rolę w poszerzaniu się Oceanu Atlantyckiego.



Nagrania sejsmiczne z floty podmorskich robotów monitorowały przepływ materiału w strefie przejściowej między górnym a dolnym płaszczem. Pozwoliło to zespołowi na zobrazowanie transferu materiału na głębokościach do 660 km pod powierzchnią.



Dane sugerują, że materiał chemiczny z dolnego płaszcza migruje na różne głębokości, także bliskie dna - wcześniej uważano, że występuje tylko na płytkich głębokościach Grzbietu Śródatlantyckiego. Nowe odkrycia pokazują, że procesy przyczyniające się do zmniejszania i zwiększania się dna morskiego sięgają znacznie bardziej w głąb Ziemi, niż wcześniej odnotowano.

Zjawisko to może występować nawet w obszarach dna morskiego, które nie są oznaczone przez regiony subdukcji płyt. Wzrost materii z głębi skorupy ziemskiej może tłumaczyć fakt, że Ocean Atlantycki powoli się rozszerza. Ich badania pomagają nam lepiej zrozumieć płyty tektoniczne, które są odpowiedzialne za trzęsienia ziemi, tsunami i erupcje wulkanów.