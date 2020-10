Ocean Atlantycki najcieplejszy od 3000 lat

​Ocean Atlantycki jest obecnie najcieplejszy od 3000 lat. W związku z tym naukowcy ostrzegają przed "burzami i masowym wymieraniem gatunków".

Zdjęcie Oceany ogrzewają się bardziej niż kiedykolwiek wcześniej /123RF/PICSEL

W ciągu ostatniej dekady w Oceanie Atlantyckim odnotowano najwyższe temperatury od prawie 3000 lat. Jest to zgodne z nowymi badaniami, które wykazały, że ostatnie skoki temperatur znacznie wykraczają poza to, czego oczekuje się od naturalnych wzorców.

Rosnące temperatury oceanów to zła wiadomość dla wielu organizmów morskich. Prowadzą one również do powstawania niepokojących zjawisk pogodowych, w tym coraz silniejszych huraganów.



Uczeni z Uniwersytetu Massachusetts Amherst i Uniwersytetu w Quebec byli w stanie porównać średnie temperatury oceanów z tymi, które panowały 2900 lat temu na podstawie analizy rdzeni lodowych z Arktyki. Wyniki badań zostały opublikowane w "Proceedings of the National Academy of Sciences".



Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) należy do ONZ. Jej eksperci stwierdzili, że istnieje ok. 20 proc. szans na przekroczenie 1,5oC w porównaniu do średnich z lat 1850-1900. Dojdzie do tego w ciągu najbliższych pięciu lat w wyniku postępujących zmian klimatycznych.



Zdjęcie Mapa batymetryczna (głębokości) oceanu. Fot. National Oceanic and Atmospheric Administration / materiały prasowe

Przedstawiciele WMO stwierdzili, że ostatnie 5 lat było najcieplejszym okresem odkąd monitoruje się zmiany klimatyczne. Temperatury w ciągu najbliższych pięciu lat - od 2020 do 2024 r. - będą prawdopodobnie o 0,91oC do 1,59oC wyższe od poziomu sprzed epoki przedindustrialnej.