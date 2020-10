Nyiragongo - najniebezpieczniejszy wulkan na świecie

Naukowcy zaobserwowali alarmujący wzrost poziomu lawy w afrykańskim wulkanie Nyiragongo. Z tego powodu jest on na ten moment określany "najniebezpieczniejszym wulkanem na świecie".

Zdjęcie Wulkan Nyiragongo może wybuchnąć w każdej chwili /123RF/PICSEL

Nyiragongo, wulkan na granicy Demokratycznej Republiki Konga i Rwandy, w zastraszającym tempie wypełnił się jeziorem lawy. Wulkanolodzy uważają, że może to być zapowiedzią zbliżającej się erupcji.

Reklama

Wulkan Nyiragongo wybuchł ostatnio w 2002 r., zabijając 250 osób i niszcząc 20 proc. pobliskiego miasta Goma. W kraterze wulkanu znajduje się szerokie na 250 m jezioro lawowe, największy tego typu obiekt na świecie.



Dario Tedesco, wulkanolog z Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, na początku roku przeprowadził badanie krateru Nyiragongo i zmierzył poziom lawy w jeziorze. Jego zespół stwierdził, że w jeziorze przybywa lawy w zastraszającym tempie. To zdarzenie zwiększa ryzyko ponownej erupcji wulkanu.



Przeprowadzona analiza przewiduje, że w ciągu 4 lat lawa osiągnie szczytowy poziom. Ewentualne trzęsienie ziemi w tym regionie może przyspieszyć wybuch wulkanu.



- Nyiragongo to najniebezpieczniejszy wulkan na świecie. Może wybuchnąć dosłownie w każdej chwili - powiedział Dario Tedesco.



Organizacja Narodów Zjednoczonych zwróciła się do Dario Tedesco o radę w sprawie zagrożeń, jakie Nyiragongo może stwarzać dla ludzkości. Wulkanolog zaczął badać wulkan w latach 90. ubiegłego wieku, kiedy to rwandyjscy uchodźcy uciekli do Gomy.



Trzęsienie ziemi z 2002 r. otworzyło szczeliny na południowej krawędzi Nyiragongo, tworząc jezioro lawy wulkanicznej. W ciągu kilku godzin lawa całkowicie wypłynęła ze szczeliny z prędkością 60 km/h w kierunku Gomy. Szczelina zasklepiła się po katastrofie, ale w 2016 r. naukowcy dostrzegli kolejne pęknięcie w wulkanie.



- Ciśnienie we wnętrzu wulkanu jest ogromne. Ta sytuacja jest niestabilna, ale nie możemy nic z nią zrobić - powiedział Pierre-Yves Burgi z Uniwersytetu Genewskiego.



W ciągu najbliższych lat poziom lawy w jeziorze lawowym wulkanu Nyiragongo przestanie wzrastać. Największe zagrożenie erupcją jest przewidywane między 2024 a 2027 r.