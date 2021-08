Świat coraz bardziej przenosi się do sieci. Niemal każdy posiada smartfona i laptopa. Popularyzowane są płatności bezgotówkowe. To wszystko tworzy sporą przestrzeń do nadużyć przez cyberprzestępców. Coraz częstsze stają się ataki hakerów typu ransomware, w których przestępcy wykradają dane firmy i żądają pieniędzy w zamian za ich zwrot.

Badacze z Cornell University odkryli kolejne zagrożenie. Według nich istnieje sposób na wejście do urządzenia "tylnymi drzwiami" oprogramowania. Twierdzą, że w ten sposób można manipulować systemem naturalnego modelowania języka, w przypadku urządzenia obsługiwanego przez sztuczną inteligencję, bez dostępu do oryginalnego kodu źródłowego. Nie ma też konieczności używania złośliwego oprogramowania.

Reklama

Nowa metoda ataku została określona przez jej odkrywców jako code-poisoning, ze względu na to, że zaburza naturalne systemy nauki sztucznej inteligencji. Naukowcy z Cornell University w swoim sprawozdaniu twierdzą, że "Atak jest ślepy. Atakujący nie musi obserwować działań swojego kodu ani rozmiarów modelu podczas i po nauce. Udowodniliśmy, że atak code-poisoning jest w stanie uniknąć wszystkich znanych zabezpieczeń i zaproponowaliśmy nowe systemy zabezpieczeń, bazujące na sprawdzaniu wszelkich odstępstw od zaufanego wykresu obliczeniowego".