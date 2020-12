Nowy supertermometr zmierzy temperaturę poniżej 1 Kelvina

Naukowcy z NIST (National Institute of Standards and Technology) wynaleźli miniaturowy termometr, który może mierzyć temperatury poniżej 1 Kelvina (-272,15C).

Zdjęcie Nowy termometr naukowców z NIST - 1200 termometrów tego typu mogłoby zmieścić się na 3-calowej płytce krzemowej /materiały prasowe

Nowy mini-termometr można zainstalować praktycznie w każdym miejscu, tym samym zapewniając szybkie i dokładne pomiary temperatury tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Wyniki badań naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie Applied Physics letters.

Naukowcy wykorzystali nowy termometr do rejestrowania nagrzewania się przewodników w wzmacniaczu mikrofalowym. Twierdzą oni, iż sam sprzęt ma obiecujące zastosowania - takie jak monitorowanie temperatury czipów czy monitorowanie komputerów kwantowych. Zabawny pomysł przerodził się w coś bardzo pomocnego, przekazał lider naukowców w oficjalnym oświadczeniu.

Podczas gdy większość obecnie dostępnych termometrów mierzy temperaturę w około jedną dziesiątą sekundy, termometr naukowców z NIST jest w stanie zrobić to w około 5 milisekund. Jest również niezwykle łatwy w produkcji, co oznacza, że można tworzyć go bez przeszkód na masową skalę.