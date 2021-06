Nowy sposób wykrywania podwodnych niewybuchów

​Niemiecka firma wykorzystuje rzeczywistość rozszerzoną (AR) do oczyszczania mórz i oceanów z aktywnych min pochodzących z czasów wojen światowych.

Zdjęcie Miny wodne wciąż są poważnym zagrożeniem dla nurków / 123RF/PICSEL

Reklama

Firma Fraunhofer IGD rozpoczęła projekt badawczy, którego celem jest opracowanie systemów bezpieczeństwa, mających pomóc nurkom w rozbrajaniu amunicji wynurzonej na powierzchnię z czasów I i II wojny światowej. Czujniki informują nurków, kiedy znajdują się w pobliżu niebezpiecznego poziomu trotylu i innych materiałów wybuchowych.

Reklama

Na dnie Morza Północnego i Morza Bałtyckiego u wybrzeży Niemiec znajduje się wiele niewybuchów pozostałych po dwóch wojnach światowych. Eksperci szacują ilość chemicznych środków bojowych na około 242 500 ton, a wydobycie tego wszystkiego z dna morskiego jest równie skomplikowane, co kosztowne. Może być to również śmiertelnie niebezpieczne. Powłoki min składają się głównie z metalu, który ulega korozji od dziesięcioleci zanurzony w słonej wodzie. Zwiększa to ryzyko nie tylko dla środowiska, ale także dla nurków głębinowych, którzy często przemieszczają się w strefie zagrożenia.



Grupa firm i instytutów badawczych z północnych Niemiec uruchomiła projekt TOxAR, którego celem jest opracowanie kompleksowego systemu wykrywania podwodnych min. Opiera się on na serii czujników, które wykrywają i mierzą zarówno unoszące się w wodzie składniki substancji bojowych (takich jak TNT), jak i inne szkodliwe materiały chemiczne, takie jak produkty degradacji arsenu i gaz musztardowy. Te pierwsze są niebezpieczne do wydobycia, ponieważ w kontakcie z nimi mogą powodować oparzenia skóry, a także mogą być rakotwórcze.



W nadchodzących latach nurkowie zajmujący się wydobywaniem amunicji będą mogli skanować podwodny obszar za pomocą specjalnych lanc z czujnikami, jeszcze przed zanurzeniem. System będzie potrzebował bezprzewodowej komunikacji akustycznej pomiędzy nurkiem i lancą, a zespołem kontrolnym na statku lub na lądzie. Bez płynnej komunikacji, zespół straci możliwość dokładnej oceny ryzyka oraz udzielania wskazówek nawigacyjnych w warunkach ograniczonej widoczności. Jest to częste podczas aktywnego odzyskiwania środków bojowych, a czasami ograniczona widoczność może oznaczać nagłe narażenie na działanie niebezpiecznych środków chemicznych.



Fraunhofer IGD wyposaży nurków w technologię, która szybko sprawdzi otaczającą wodę pod kątem zanieczyszczeń, a system czujników może zmierzyć osad. Nurkowie będą mieli wyświetlacz AR w swoich goglach lub na urządzeniu zamontowanym na nadgarstku, dzięki czemu będą natychmiastowo ostrzegani o możliwych zagrożeniach.