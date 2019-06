Nowy rodzaj zanieczyszczenia plastikami

​Nowy rodzaj zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi wkrótce może spowodować, że plaże na świecie będą świecić na niebiesko. Pojawił się na maderskich plażach.

Zdjęcie Tego typu zanieczyszczenia plastikami zaobserwowano na Maderze /materiały prasowe

Autorzy badań nazywają ten nieznany wcześniej rodzaj zanieczyszczenia "plastikową skorupą" (ang. plasticrust). To drobne, kruche, niebiesko-białe części plastiku zestalone ze skałami. Niedawno odkryto, że aż 10 proc. plaż Madery - wyspy na Oceanie Atlantyckim na południowy-zachód od Portugalii - jest nimi pokryty. To znaczny wzrost zanieczyszczeniem tworzywami sztucznymi w porównaniu do poprzednich badań przeprowadzonych zaledwie trzy lata wcześniej.

Analiza chemiczna plastikowej skorupy wykazała, że jest ona wykonana z polietylenu, niezwykle rozpowszechnionego tworzywa sztucznego. Naukowcy uważają, że zanieczyszczenia pochodzą prawdopodobnie z tworzyw sztucznych wykorzystywanych do produkcji jednorazowych toreb plastikowych. Są jednak potrzebne dalsze badania w celu potwierdzenia tego zjawiska.



Ignacio Gestoso, ekolog morski z MARE-Marine and Environmental Research Centre na Maderze powiedział, że skorupka prawdopodobnie pochodzi z dużych fragmentów plastiku, które uderzają o brzeg. Stopniowo gromadzą się na skałach, podobnie do glonów.



Zdjęcie Portugalska Madera to popularne miejsce na wakacje / 123RF/PICSEL

Niestety, plastikowe osady mogą przedostać się do morskiego łańcucha pokarmowego dzięki małemu ślimakowi morskiemu z gatunku Tectarius striatus. Mięczak zazwyczaj żywi się glonami na skałach, ale odkryto, że przez przypadkiem może pochłaniać także tworzywa sztuczne.



Do tej pory plastikowe osady zaobserwowano tylko na Maderze, ale naukowcy nie mają wątpliwości, że podobne zjawisko jest znacznie bardziej pospolite niż nam się wydaje. W 2014 r. na plażach Hawajów zaobserwowano niewielkie drobiny plastikowych śmieci, które nazwano plastiglomeratem.