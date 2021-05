Nowy pomysł na walkę z terroryzmem nuklearnym

​Naukowcy ze Szwecji zaprezentowali technologię skanowania, której celem jest wykrywanie niewielkich ilości materiałów jądrowych. Urządzenie to może w przyszłości zapobiegać aktom terroryzmu nuklearnego.

Zdjęcie Naukowcy chcą coraz lepiej wykrywać zagrożenia związane z energią jądrową / 123RF/PICSEL

Bo Cederwall, profesor fizyki w KTH Royal Institute of Technology, twierdzi, że technologia ta może być wykorzystywana na lotniskach i w portach morskich do rutynowej kontroli pasażerów i towarów. Badania zostały opublikowane w czasopismach "Science Advances" i "Science".

System, będący formą tomografii, umożliwia szybkie obrazowanie 3D źródła emisji neutronów i promieni gamma z plutonu przeznaczonego do broni i innych specjalnych materiałów jądrowych.



Tak zwana Neutronowo-Gamma Emisyjna Tomografia (NGET) wykracza poza możliwości istniejących monitorów poziomu promieniowania, mierząc korelacje czasowe i energetyczne pomiędzy cząstkami emitowanymi podczas rozszczepienia jądra atomowego i wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego do wizualizacji miejsca ich pochodzenia. System poszukuje zbieżności emisji neutronów i promieni gamma, które zestawione razem w czasie rzeczywistym pozwalają na ustalenie ich pochodzenia.



- Technologia ta ma bardzo wysoką czułość i w ciągu kilku sekund może wykryć gramowe ilości plutonu, w zależności od zastosowania i składu izotopowego plutonu. Uzyskanie naprawdę dobrego obrazu, który pozwoli zobaczyć, gdzie dokładnie znajduje się pluton, zajmuje nieco więcej czasu. Można to jednak zrobić całkowicie automatycznie - powiedział prof. Bo Cederwall.



Zdjęcie Bo Cederwall (w środku) i jego zespół pozują do zdjęcia z prototypem urządzenia. Fot. Biswarup Das / materiały prasowe

Ale NGET nie jest przeznaczony tylko dla broni jądrowej i rozpraszających promieniowanie "brudnych bomb" - może być również używany do wykrywania promieniowania środowiskowego, takiego jak wycieki z obiektów jądrowych, a nawet źródeł naturalnych. Grupa badawcza rozważa wyposażenie dronów w system NGET właśnie w tym celu.



- W przypadku zagrożenia radiologicznego niezwykle ważna jest możliwość szybkiego mapowania skażenia radioaktywnego w środowisku, aby w jak najlepszy sposób chronić ludność - podsumował prof. Cederwall.