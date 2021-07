Nowe ustalenia dotyczące asteroidy, która zabiła dinozaury

Naukowcy z Southwest Research Institute opublikowali pracę zawierającą badania próbek materiałów zebranych z krateru Chicxulub. Najbardziej zaskakująca wśród szczegółów była wysoka częstotliwość występowania pierwiastków podobnych do tych, które można znaleźć w innych asteroidach, które stosunkowo często uderzają w Ziemię. To by oznaczało, że asteroida, która doprowadziła do wymarcia dinozaurów wcale nie była tak rzadka, jak mogłoby się wydawać.

Skała, która skutecznie zakończyła panowanie dinozaurów w historii naszej planety 66 milionów lat temu, uderzyła w Ziemię w miejscu znanym obecnie jako półwysep Jukatan w Meksyku. Ten odłamek o średnicy ok. 10 km uderzył w Ziemię i uformował szeroki na 150 km krater Chicxulub (z zewnętrznym pierścieniem o średnicy ok. 240 km).



Najnowsze badania zostały przeprowadzone na próbkach z rdzeni wiertniczych, jak również na próbkach skał znalezionych w zasięgu uderzenia. Naukowcy odkryli, że wszystkie próbki pochodziły z klasy chondrytów węglowych. Tak się złożyło, że jeden chondryt węglowy, który utworzył ten krater 66 milionów lat temu był znacznie większy niż jakikolwiek inny, który uderzył w naszą planetę od tego czasu.



Zespół wykorzystał należący do NASA superkomputer Pleaides do śledzenia 130 000 modelowych asteroid i ich ewolucji, gdy opuszczają główny pas asteroid Układu Słonecznego. Próbki wskazywały na pochodzenie z zewnętrznej połowy głównego pasa asteroid Układu Słonecznego.



Okazuje się, że masywne asteroidy, takie jak asteroida zagłady dinozaurów, uderzają w naszą planetę średnio raz na 250 milionów lat. Jeśli więc założymy, że całe życie na Ziemi zostanie zniszczone przez kolejny tego typu obiekt, obliczenia sugerują, że może nam pozostać jeszcze ok. 180 milionów lat. Nawet w przypadku wykrycia takiego obiektu, będziemy mieli nieporównywalnie większe szanse na przetrwanie od dinozaurów.

Reklama