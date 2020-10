Nowe, rewolucyjne źródło czystej energii pojawi się w 2025 roku

Nowe badania opublikowane w Journal of Plasma Physics zdradzają, iż wydajny reaktor syntezy jądrowej może pojawić się już w 2025 roku. Sprzęt miałby generować więcej energii, niż zużywa do swojego działania.

Zdjęcie Nowy reaktor SPARC zacznie działać w 2025 roku (zdjęcie ilustracyjne, wizualizacja potencjalnego reaktora) /123RF/PICSEL

Jeśli reaktorowi syntezy jądrowej uda się osiągnąć wspomniane wyżej założenie, czyli produkcję większej ilości energii względem tej zużywanej, to będzie to solidny kamień milowy do produkowania masowo czystej energii.

W reaktorze podczas fuzji jądra atomowe są zmuszane do tworzenia cięższych atomów. Kiedy masa powstałych atomów jest mniejsza niż masa atomów, które weszły w proces ich tworzenia, wtedy też nadmiar masy przekształcany jest w energię - uwalniając ogromną ilość światła i ciepła. Na zasadzie fuzji działa między innymi Słońce oraz inne gwiazdy. Potężna grawitacja w ich wnętrzach przeprowadza fuzję wodoru, aby stworzyć hel.

Aby zmusić atomy do połączenia się ze sobą potrzebna jest ogromna ilość energii, która zachodzi w temperaturach powyżej 100 milionów stopni Celsjusza. Takie reakcje mogą generować jednak znacznie więcej energii niż wymagają. Jednocześnie synteza jądrowa nie wytwarza gazów cieplarnianych, które napędzają zmiany klimatu. Nie generuje ona także innych zanieczyszczeń. Wodoru jest na Ziemi na tyle, aby zaspokoić wszystkie potrzeby energetyczne przez miliony lat.

Projekt SPARC, który ma przekształcić cały pomysł w rzeczywistość powstał w 2018 roku, a do 2025 roku reaktor ma rozpocząć regularną prace. To znacznie szybciej niż przewiduje największy na świecie projekt energii termojądrowej znany jako ITER. W przypadku ITER, cała konstrukcja ma zacząć działać dopiero w 2035 roku.

Zdjęcie Całość ma być alternatywą dla projektu ITER / 123RF/PICSEL

SPARC ma być także mniejszy niż ITER, co przełoży się na drastyczną obniżkę kosztów oraz zredukuje wagę reaktora do odpowiedniego poziomu. W siedmiu nowych badaniach naukowcy nakreślili symulacje superkomputerów lezące u podstaw projektu SPARC.

Docelowo reaktor ma generować co najmniej dziesięć razy więcej energii niż wykorzystuje do swojego działania. W liczbach będzie to od 250 do 1000 megawatów mocy.