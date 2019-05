Nowa wyspa śmieci na Morzu Śródziemnym

Na Morzu Śródziemnym powstała nowa "wyspa". Ma kilka kilometrów średnicy i jest zbudowana z tworzyw sztucznych.

Zdjęcie Na Korsyce jest pięknie, ale śmieci w oceanach są wszędzie /123RF/PICSEL

Między Elbą i Korsyką zauważono ogromne skupisko odpadów z tworzyw sztucznych. Na szczęście, w przeciwieństwie Wielkiej Pacyficznej Plamy Śmieci, nowo powstała wyspa jest uważana za "tymczasową strefę akumulacji". Mimo iż "wyspa" ma charakter przejściowy, to pokazuje, jak dużym problemem jest zanieczyszczenie mórz i oceanów przez tworzywa sztuczne.



- Prądy w tej części Morza Śródziemnego są zorganizowane w taki sposób, że woda płynie wzdłuż włoskiego wybrzeża, a kiedy dociera do Elby wpada do Kanału Korsykańskiego. To dlatego mamy tu wyższą koncentrację odpadów - powiedział Francois Galgani z instytutu IFREMER.



Powstawanie "tymczasowych stref akumulacji" jest zjawiskiem normalnym i nasila się podczas niekorzystnych warunków pogodowych, jak północno-wschodni wiatr. Taka "wyspa" może istnieć kilka dni lub tygodni, ale nie dłużej niż 2-3 miesiące.