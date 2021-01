Nowa tańsza metoda produkcji biopaliw

Biopaliwa są nie tylko doskonałym źródłem energii odnawialnej, ale także obiecującym sposobem na redukcję emisji dwutlenku węgla. Ich produkcja wcale jednak nie jest bezproblemowa. Dlatego naukowcy nieustannie pracują nad nowymi metodami produkcji biopaliw.

Zdjęcie Czy czeka nas rewolucja w biopaliwach? /123RF/PICSEL

Naukowcy od lat poszukują tańszego, bardziej efektywnego sposobu produkcji biopaliw i bioproduktów. Wkrótce może nastąpić przełom. Uczeni z Uniwersytetu Stanowego w Ohio opracowali tańszy, bardziej efektywny sposób przeprowadzania reakcji chemicznych, które prowadzą do powstania biopaliw.



Biopaliwa opierają się na tzw. cząsteczkach pomocniczych, które pozwalają w ogniwach zamienić węgiel w energię. Cząsteczki te, znane jako NADH i NADPH - składające się z dinukleotydu nikotynamidowo-adeninowego (NAD) + wodóru (H) + fosforanu (PH)) - są drogie, co sprawia, że sam proces produkcji biopaliw do tanich nie należy. Dzięki nowemu procesowi technologicznemu, możliwe jest obniżenie kosztów aż o połowę.



- Gdyby można było obniżyć koszty produkcji o połowę, to biopaliwa stałyby się bardzo atrakcyjnym dodatkiem do produkcji klasycznych paliw. Butanol często nie jest używany jako dodatek, ponieważ nie jest tani. Ale gdyby można było zrobić go tanio, nagle rachunek by się zmienił - powiedział Vish Subramaniam, jeden z autorów odkrycia.



Badacze użyli niklu i miedzi, niedrogich elementów, aby zbudować elektrodę, która może produkować NADH i NADPH. Efektem końcowym jest elektroda, która tanio i wydajnie zamienia biomasę w biopaliwo.



Odkrycie to może mieć również konsekwencje w innych dziedzinach nauki, takich jak spowolnienie rozprzestrzeniania się raka poprzez kontrolę przepływu elektronów w niektórych komórkach nowotworowych. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports".