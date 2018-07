Nowa, kontrowersyjna metoda wykonywania kary śmierci

Scott Raymond Dozier może być pierwszą osobą straconą z użyciem fentanylu. Co to za substancja i dlaczego wywołuje tak wiele kontrowersji?

Zdjęcie Scott Raymond Dozier zostanie stracony w sali takiej jak ta /AFP

Sąd w Nevadzie nie zgodził się na użycie nigdy wcześniej nie stosowanych w "śmiertelnych zastrzykach" związków chemicznych, co oznacza, że egzekucja została wstrzymana o kolejne 60 dni. Dozierowi miała zostać podana zabójcza mieszanka trzech substancji: midazolamu, fentanylu i cisatrakurium. Egzekucja miała odbyć się 11 lipca o 20:30, ale sędzia okręgowy Clark County Elizabeth Gonzalez uznała, że państwo nie może używać więźniów jako królików doświadczalnych do testowania nowych kombinacji związków chemicznych. Kolejna rozprawa została zaplanowana na 10 września.



Egzekucja Doziera byłaby pierwszym przypadkiem na świecie z wykorzystaniem fentanylu. Najprawdopodobniej byłaby także pierwszym, w którym zastosowano cisatrakurium.



Scott Raymond Dozier, 47-letni handlarz narkotyków, został skazany na śmierć za zabójstwo wspólnika narkotykowego Jeremiaha Millera. Po zastrzeleniu Millera w motelu w Las Vegas w 2002 r., rozczłonkował ciało 22-latka, które wepchnął do walizki, którą później odkryto w koszu na śmieci za kompleksem apartamentów. Identyfikacja mężczyzny była możliwa tylko dzięki tatuażom, ponieważ nigdy nie znaleziono głowy. Wkrótce potem znaleziono kolejną ofiarę Doziera, poćwiartowaną i pochowaną na pustyni w Arizonie.

Dozier chce zostać stracony, gdyż dla niego "życie w więzieniu to nie życie, tylko walka o przetrwanie". Mężczyzna nie podejmuje żadnych środków prawnych, które miałyby na celu wstrzymanie egzekucji. Istnieje jednak powszechny sprzeciw wobec stosowania narkotykowych koktajli, nawet w przypadku więźniów skazanych za najcięższe zbrodnie.



Fentanyl jest silnym narkotykiem opioidowym, używanym zazwyczaj do leczenia ciężkich przewlekłych stanów bólowych. Podobnie jak heroina i inne opioidy, fentanyl działa poprzez wiązanie się z receptorami opioidowymi, wyspecjalizowanymi komórkami znajdującymi się w mózgu, rdzeniu kręgowym i przewodzie pokarmowym. To z kolei wyzwala uwalnianie endorfin, związków chemicznych, które nasz organizm produkuje zwykle po jedzeniu, odpoczynku lub zrobieniu czegoś przyjemnego. Zaledwie ćwierć miligrama fentanylu spowolni układ oddechowy i zaburzy tempo oddychania do tego stopnia, że ciało błyskawicznie pozbędzie się tlenu.



Nevada chce użyć fentanylu w egzekucji Doziera i kolejnych skazanych ze względu na krajowy niedobór substancji stosowanych w zastrzykach trucizny. Producent leku midazolam - firma Alvogen - złożyła pozew, że ich lek "nie został dopuszczony do takiego użycia".