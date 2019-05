Włoski Instytut Technologii może pochwalić się niesamowitym wyczynem robotyki. Skonstruował czteronożnego robota, który był w stanie przeciągnąć samolot o masie 3300 kg przez odległość ponad 10 m na lotnisku w Genui.

Zdjęcie Robot HyQ jest naprawdę silny /YouTube

Robot o nazwie HyQReal (HyQ) to najnowszy z serii czworonożnych robotów hydraulicznych, które włoskie centrum rozwija od 2007 r. Najnowsza wersja ma pełną autonomię zasilania, dysponuje komunikacją bezprzewodową, a przy tym jest energooszczędna. Robot ma dwa komputery pokładowe, a zewnętrzny pancerz jest wykonany z kevlaru, włókna szklanego i plastiku.



Celem projektu HyQ jest opracowanie czworonożnego robota, który będzie przydatny w obszarach, w których tradycyjne pojazdy mają trudności z manewrowaniem. Roboty te mogą przydać się w miejscach katastrof naturalnych (pożary, trzęsienia ziemi), ale i wypadkach lotniczych. Mogą także być wykorzystywane w pracach lotniczych.



- Przeciągnięcie samolotu pozwoliło nam zademonstrować siłę, autonomię i optymalizację projektu robota. Chcieliśmy osiągnąć coś, czego nigdy wcześniej nie robiliśmy i udało nam się to w zeszłym tygodniu - powiedział Claudio Semini, lider projektu HyQ.



Robot HyQ ma rozmiar biurka i waży 130 kg. Oznacza to, że jest w stanie przeciągnąć obiekt ponad 25 razy cięższy od swojej masy. Jest całkowicie odporny na niekorzystne warunki pogodowe - od burz piaskowych po tajfuny. W pełni naładowany robot może działać przez dwie godziny.