Niezwykłe urządzenie do produkcji taniej energii

​Nowo opracowane urządzenie pozwala na produkcję paliwa wykorzystując jedynie światło słoneczne i wodę.

Zdjęcie Tania energia z wody i promieni słonecznych - to możliwe /123RF/PICSEL

Dzięki zastosowaniu elektrod katalitycznych i perowskitowych ogniw solarnych w jednym urządzeniu, wynalazek cechuje wydajność na poziomie 6,7 proc. Może być jeszcze za wcześnie, by myśleć o przerabianiu naszych samochodów na bezemisyjne ogniwa wodorowe, ale naukowcy mają nadzieję, że nową technologię można stosunkowo łatwo skalować.

- Koncepcja jest zasadniczo podobna do sztucznego liścia. To zintegrowany moduł, który zamienia światło słoneczne w prąd elektryczny, który napędza reakcję elektrochemiczną. Wykorzystuje on wodę i światło słoneczne do pozyskiwania paliw chemicznych - powiedziała Jun Lou z Rice University w Teksasie.



Perowskitowe ogniwa słoneczne są jednym z najbardziej obiecujących materiałów przyszłości. Jeżeli są prawidłowo wykorzystywane, dają lepsze wyniki od paneli krzemowych, a przy tym są tanie w budowie.



Kluczem do sukcesu urządzenia jest metoda enkapsulacji, której użyto. Naukowcy zdecydowali się dodać warstwę polimeru wokół perowskitu, chroniąc go przed uszkodzeniem w przypadku zanurzenia w wodzie. Polimer przepuszcza również światło słoneczne i stanowi izolator między ogniwem a elektrodami.



- Dzięki inteligentnej konstrukcji systemu można potencjalnie stworzyć samowystarczalną pętlę. Nawet gdy nie ma światła słonecznego, można wykorzystać zmagazynowaną energię w postaci paliwa chemicznego. Można umieścić produkty wodorowe i tlenowe w osobnych zbiornikach i włączyć do nich inny moduł, np. ogniwo paliwowe, aby zamienić je z powrotem w energię elektryczną - powiedziała Lou.

Zdjęcie Wodorowe ogniwo paliwowe / 123RF/PICSEL

Jest jeszcze wiele do zrobienia, zanim urządzenie będzie gotowe do masowej produkcji. Naukowcy muszą chociażby rozwiązać problem impregnacji perowskitu, dzięki której można go umieścić w wodzie do pewnego stopnia. Uczeni już eksperymentują z wykorzystaniem perowskitu i innych materiałów, aby poprawić ilość energii elektrycznej, którą można wytworzyć ze Słońca.