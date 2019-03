Niezwykła "chmura w chmurze" na niebie

Mieszkańcy Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich mieli okazję zobaczyć niesamowite zjawisko atmosferyczne - cavum, chmurę potocznie zwaną dziurkaczem.

Zdjęcie Tak wygląda cavum /Wikipedia

Cavum, czyli "chmura w chmurze" zwana także dziurkaczem, to nietypowy rodzaj chmury z dziurą w środku o owalnym lub kolistym kształcie. Aby doszło do tego zjawiska, obłoki muszą być silnie wychłodzone, a temperatura w nich spaść poniżej -30 stopni Celsjusza. Jednocześnie nie może dojść do zamarzania kropelek wody w chmurze. Proces ten nazywa się przechłodzeniem cieczy.



Jak powstają dziurkacze? Dzieje się tak, gdy w atmosferze nie ma gwałtownych ruchów powietrza i jest ono czyste, a więc pozbawione drobin oraz kurzu, na którym mogłyby osiąść krople. Taki stan może zostać przerwany przez najmniejsze zmiany, np. samolot pozostawiający za sobą spaliny. Wtedy wchodzą one w kontakt z przechłodzonymi kroplami wody, które zamarzają i tworzą kryształki lodu.



Te pod wpływem ciężaru zaczynają opadać, ale nie docierają do powierzchni ziemi, ponieważ przy wysokiej temperaturze wyparowują. Tworzą one charakterystyczne koliste lub eliptyczne dziury najczęściej w chmurach Altocumulus lub Cirrocumulus, a wewnątrz tych dziur rodzi się chmura Cirrus.