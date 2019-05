Nieubłagane reguły czasu

Narodził się w błysku Wielkiego Wybuchu, lecz kiedyś umrze w ekstremalnym zimnie. Steruje naszym życiem oraz widzeniem świata, a mimo to nie jest wiecznie płynącą rzeką. Możemy wpływać na jego postrzeganie i od tysięcy lat próbujemy go jak najdokładniej zmierzyć, a nawet zatrzymać. Prawidła czasu kryją bowiem w sobie mnóstwo tajemnic...

Steve Tjakamarra jest uważany za jednego z aborygeńskich mędrców. Ten człowiek ze zmierzwioną brodą i w dziurawych jeansach od dziesięcioleci krąży po wzgórzach i pustyniach, zbierając historie swoich przodków. Należy do plemienia Warlpiri, którego tradycje sięgają epoki kamiennej. - Czas ma dla nas zupełnie inne znaczenie. Europejczycy nie są w stanie tego zrozumieć - mówi Tjakamarra. Oczywiście, on też nosi smartfon w kieszeni spodni. Ale w świecie jego tradycji to bez znaczenia. - Żyjemy w czasie snu. W nim nasi mitologiczni przodkowie stworzyli świat. Ale trwa on do dziś. Teraźniejszość i przeszłość zazębiają się. Historia, w której jedno zdarzenie następuje po drugim, czego konsekwencją jest rozwój - u nas nie istnieje. Wszystko odbywa się jednocześnie. Pojmując czas w ten sposób, żyjemy od 40 000 lat - wyjaśnia Tjakamarra.

Ile zegarów mamy na głowie?

Koncepcja czasu australijskich autochtonów wydaje nam się co najmniej niezwykła. - Wcale nie jest taka szalona. Czas nie jest tak naprawdę tym, co w Europie znamy z życia codziennego. Być może inne kultury lepiej zrozumiały jego istotę - zastanawia się Lawrence Schulman, fizyk temporalny z Uniwersytetu Clarksona w USA. Czy Aborygeni odkryli zatem tajemnicę czasu? Cóż, nie ulega wątpliwości, że jest on o wiele bardziej tajemniczy, niż nam się wydaje, gdy po prostu spoglądamy na zegarek. I nie tylko fizycy, ale także filozofowie, językoznawcy czy neurobiolodzy wciąż próbują rozwiązać jego zagadkę.



W naszych organizmach tyka tak naprawdę wiele zegarów, które mają wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy świat. Mechanizmy te determinują nasze życie: definiują zasady i wyznaczają granice. Psychologiczne "teraz" trwa ok. trzech sekund. Jeśli zdarzenie miało miejsce przed tym czasem, odczuwamy je jako przeszłe. Z drugiej strony rozpoznajemy jako oddzielne, czyli jako wcześniejszy i późniejszy, dwa dźwięki, jeśli są oddalone od siebie o co najmniej 30 milisekund.Takie przedziały czasowe wynikają z wielu czynników neurofizjologicznych, związanych z tempem pracy neuronów i opracowywaniem informacji przez mózg oraz z budową narządu słuchu.

Ponadto w ludzkim organizmie tykają jeszcze inne zegary wewnętrzne. Sprawiają one, że mamy fazy zniżki i zwyżki formy w obrębie cyklu wynoszącego 90 minut. Definiują nasz rytm dobowy i miesięczny. Okazuje się też, że abyśmy mogli postrzegać czas, aktywny musi być nie tylko mózg. Niezbędne są do tego również "czujniki" zlokalizowane w komórkach somatycznych. Mimo to jednak, choć nasza głowa przypomina warsztat zegarmistrzowski, o naszej percepcji czasu można powiedzieć wszystko - tylko nie to, że jest dokładna.Czas wyznacza nam wprawdzie granice, których nie możemy przekroczyć, ale możemy je... rozciągnąć.

Czy czas może boleć?

Przykład Aborygenów pokazuje, na ile kultura wpływa na tempo tykania w naszych głowach. Fakt, że w innych częściach świata czas jest pojmowany inaczej, zauważa wielu mieszkańców Europy Środkowej już w trakcie podróży do krajów, w których na przykład spożywa się posiłki o innych porach dnia. A przecież tak naprawdę każdy z nas może sterować swoim postrzeganiem czasu. Sportowcy wyczynowi ćwiczą to codziennie. Jeśli na przykład walczy ze sobą dwóch karateków, ciosy, kopnięcia oraz bloki następują po sobie w ułamkach sekundy. Dla laików tak szybkie ruchy i reakcje są niewyobrażalne, jednak szkolenie zmienia sposób postrzegania czasu przez profesjonalistów. Piłkarze, kierowcy wyścigowi czy adepci sztuk walki są tak skoncentrowani, że sekundy wydają im się dużo dłuższe niż innym. Także w niebezpiecznych sytuacjach nasz mózg reaguje swego rodzaju dylatacją czasową - czas płynie wtedy"wolniej".

Wybitni sportowcy wiedzą, co muszą zrobić w trakcie "przedłużonej" akcji, bo latami ćwiczą radzenie sobie ze zmienionym postrzeganiem czasu. Odpowiadają na określone bodźce zautomatyzowanymi ruchami - zbliżająca się ręka przeciwnika wyzwala precyzyjnie określoną obronę karateki. W sporcie często chodzi o bardzo szybkie reakcje, więc postrzeganie czasu zmienia się tylko o ułamki sekundy, ale buddyjscy mnisi podobno potrafią wykorzystywać medytację do nawet kilkuminutowego przedłużenia percepcji teraźniejszości, która standardowo trwa, przypomnijmy, tylko trzy sekundy...