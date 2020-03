Nietypowy kombinezon ochronny przed koronawirusem

Powstał projekt niezwykłego kombinezonu, chroniącego przed możliwym zakażeniem koronawirusem. Na razie jest to jednak tylko koncept.

Zdjęcie Be a Batman /materiały prasowe

Koronawirus wywołujący COVID-19 pojawił się już w 56 krajach na całym świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zmieniła globalną ocenę ryzyka wirusa z "wysokiej" na "bardzo wysoką". W Chinach, gdzie koronawirus uderzył jako pierwszy, centra miast stały się opustoszałe, zarówno z powodu obaw społecznych, jak i odgórny nakad kwarantanny. Chiński architekt Dayong Sun, założyciel firmy Penda, opracował koncept specjalnego kombinezonu chroniącego przed infekcją SARS-CoV-2. To prawdziwa "ubieralna" tarcza przed patogenami.



System nazwany Be a Batman jest częściowo inspirowany światem przyrody, a częściowo nowoczesną architekturą. Uważa się, że to nietoperze są źródłem epidemii koronawirusa, ale same są odporne na zachorowanie. Ich ciała nagrzewają się podczas lotu, co pozwala im zwalczyć wirusa poprzez naturalną aktywność, a nie gorączkę.

Zdjęcie Be a Batman / materiały prasowe

Reklama

Podstawą kombinezonu Be a Batman jest plecak ze szkieletową ramą z włókna węglowego, która nawiązuje do skrzydeł nietoperza i umieszcza użytkownika w osobistej bańce. Słońce nagrzewa warstwę PCV i tworzy fizyczną barierę między człowiekiem a patogenami. W celu dodatkowej ochrony, lampy UV sterylizują powierzchnię plastiku.



Co ciekawe, nietypowy skafander nie jest hermetyczny, ale został stworzony ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Sun uważa, że kombinezon można jeszcze ulepszać, wyposażając go choćby w interfejs rzeczywistości rozszerzonej. Be a Batman został opracowany z myślą o osobach dojeżdżających do pracy w mieście.



Dayong Sun jest otwarty na realizację projektu i oferuje bezpłatne konsultacje.



Wszystkie informacje o wirusie można znaleźć w specjalnym raporcie Interii