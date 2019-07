Niesamowity widok - jezioro wysoko w górach

​Podczas wspinaczki na Mont Blanc pewien alpinista dostrzegł coś niezwykłego - jezioro z krystalicznie czystą wodą, które pojawiło się na wysokości 3000 m n.p.m.

Zdjęcie Na takie jezioro podczas wspinaczki na Mont Blanc natknął się Bryan Mestre /materiały prasowe

Mont Blanc jest najwyższą górą w Alpach i najwyższym szczytem w Europie Zachodniej. Jego ośnieżone szczyty można dostrzec w promieniu wielu kilometrów, pomimo postępującego globalnego ocieplenia. 28 czerwca alpinista Bryan Mestre sfotografował jezioro, które uformowało się w bazie u podstawy szczytu Dente del Gigante w masywie Mont Blanc - około 3400 m n.p.m.

Obecność jeziora na takiej wysokości zaskoczyła Mestre, zwłaszcza że 10 dni wcześniej go nie było. 28 czerwca we Francji odnotowano rekordowo wysoką temperaturę - aż 45,9oC, a następnego dnia w regionie Mont Blanc słupki termometrów wskazały aż 9,3oC. To oznacza, że warunki do wspinaczki były "chaotyczne", ponieważ fala upałów wpłynęła na różne części pasma górskiego.



- W Chamonix, mieście u podnóża Mont Blanc odnotowano temperatury zbliżone do 40oC. W tym samym tygodniu izoterma (poziom zamarzania) wzrosła do ok. 4700 m n.p.m., podczas gdy zazwyczaj występuje już na ok. 3000 m n.p.m. Pojawienie się jeziora było sporą niespodzianką. Znajduje się ono na wysokości 3400-3500 m n.p.m., gdzie zazwyczaj dominuje lód i śnieg, a nie płynie woda. Zazwyczaj, gdy zostajemy na jeden dzień na tej wysokości, woda w naszych butelkach zaczyna zamarzać - powiedział Mestre.



Odkryte jezioro miało rozmiar ok. 10 na 30 m i objętość ok. kilku tysięcy metrów sześciennych czystej wody. Chociaż w wielu ośnieżonych górach jeziora występują powszechnie, zaobserwowanie takowego na takiej wysokości jest ewenementem.



- Byłem tam wiele razy - w czerwcu, lipcu, a nawet sierpniu. Nigdy nie widziałem tam wody w stanie płynnym i nie mówię tylko o Mont Blanc. Byłem w dziesiątkach gór w Alpach - w najcieplejsze dni może się zdarzyć topnienie śniegu, ale to wszystko - dodał Mestre.



Jezioro pojawiło się tu wcześniej podczas poprzedniej fali upałów w 2015 r. Zaobserwował je glacjolog Ludovic Ravanel, choć nie było tak duże. Mimo iż jeziora w wysokich górach wyglądają spektakularnie, ich pojawianie się nie wróży niczego dobrego.