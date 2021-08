Niemcy na drodze do rewolucji dotyczącej energii

Wytwarzane do tej pory baterie litowo-metalowe były bardzo niestabilne, a często nawet eksplodowały, co sprawiało, że są postrzegano je jako niebezpieczne. Dzięki nowym odkryciom naukowców z Instytutu Helmholtza w Ulm (HIU) i Instytutu Technologii w Karlsruhe (KIT), ogniwa te mogą działać znacznie dłużej i być znacznie bezpieczniejsze.

Nowa bateria wykorzystuje połączenie bogatej w nikiel katody warstwowej (NCM88) oraz dostępnego na rynku organicznego elektrolitu LP30. Umożliwiają one magazynowanie dużych ilości energii w przeliczeniu na masę oraz stabilną pojemność przez wiele cykli.



Gęstość energii w nowych akumulatorach przekracza typowy próg 500 Wh/kg, który jest stosowany do zasilania pojazdów elektrycznych nowej generacji, a także znacznie przewyższa zwykłą gęstość energii 250-300 Wh/kg, jaką zapewniają akumulatory litowo-jonowe.



Co więcej, nowy akumulator litowo-metalowy zachował 88 proc. swojej początkowej pojemności po 1000 cyklach ładowania. A jego średnia sprawność prądowa jest na poziomie 99,94 procent.



Do wprowadzenia nowych ogniw do użytku komercyjnego droga jednak jeszcze daleka.

