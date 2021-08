Niektóre bakterie mogą przetrwać bez pokarmu ponad 1000 dni

Zespół uczonych prowadzony przez prof. Jaya T. Lennona z Indiana University odciął ok. 100 populacji różnych bakterii od pożywienia na 1000 dni. Naukowcy przyglądali się, jak długo mogą one przetrwać podczas głodówki. Okazało się, że po 1000 dni większość z mikroorganizmów żyła nadal.

- To, jak bakterie mogą przetrwać długie okresy ograniczenia energii jest istotne dla zrozumienia przewlekłych infekcji u ludzi. Ma to związek z tym, jak niektóre patogeny tolerują leki, takie jak antybiotyki - powiedział prof. Lennon.



Infekcje bakteryjne są tak trudne do leczenia, gdyż bakterie często wchodzą w stan anabiozy (stan minimalnego metabolizmu), który czyni je mniej wrażliwymi na leczenie farmakologiczne. W tym stanie mogą one również rozwinąć antybiotykooporność. Zespół Lennona odkrył, że bakterie w stanie uśpienia mogą wydłużyć swoje życie nawet do 100 000 lat.



Te przewidywania wykraczają daleko poza to, co można zmierzyć. Uzyskane liczby są zgodne z wiekiem żywych bakterii, które zostały odzyskane i wskrzeszone ze starożytnych materiałów, takich jak bursztyn, kryształy halitu, wieczna zmarzlina i osady oceaniczne.



Bakterie mają wiele (część pewnie nieznanych nam) mechanizmów oszczędzania energii, a anabioza jest tylko jednym z przykładów. Niektóre bakterie mogą nawet przechwytywać składniki odżywcze od swoich martwych krewnych, aby przetrwać.



Nowe odkrycie pokazuje, że zmiany klimatyczne uwalniające bakterie ukryte przez setki tysięcy lat, są naprawdę niebezpieczne.

