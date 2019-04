Nepal sprawdzi czy Mount Everest się zmniejszył

Władze Nepalu wysyłają wyprawę, której zadaniem zmierzenie wysokości Mount Everestu. Ma to zakończyć liczne spekulacje odnośnie wysokości góry. Ponowny pomiar jest potrzebny, aby ustalić, co zmieniło się w Himalajach po tragicznym trzęsieniu ziemi w 2015 roku.

Na Mount Everest wyprawa składająca się z czterech wspinaczy. Jej celem jest ponowne zmierzenie wysokości góry, aby potwierdzić lub obalić hipotezę, że Mount Everest zmalał w 2015 roku.

Obecnie powszechnie uznawana wysokość Mount Everestu to 8848 metrów. Liczba ta została podana w 1954 roku po jednej z wypraw indyjskich. Jednak wielu naukowców jest sceptycznych, co do tego, że wysokość góry pozostaje taka sama po katastrofalnym trzęsieniu ziemi, które miało miejsce w regionie 4 lata temu.

Specjaliści podejrzewają, że wysokość góry mogła się wtedy zmniejszyć. Chińczycy uważają, że Everest zmalał o około 4 metry, a Amerykanie, że o 1,5 metra. Jednak bez precyzyjnego pomiaru są to tylko teorie.

Przygotowania do wyprawy, która ma to ostatecznie ustalić, rozpoczęły się już w 2017 roku. Przez cały ten czas doskonalono technikę pomiaru i zbierania danych geologicznych, aby wyniki badań było możliwie najbardziej precyzyjne.