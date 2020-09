Naukowiec karmił komary własną krwią

​Pewien naukowiec celowo zainfekował się komarami dla dobra nauki. W jakim celu to zrobił?

Zdjęcie Tak karmi się komary w warunkach laboratoryjnych. Fot. Perran Ross /materiały prasowe

Ramię Perrana Rossa stanowiło pożywkę dla roju komarów zarażonych bakterią zwaną Wolbachia. Wszystko po to, by pozbyć się gorączki denga.

Wirus dengi może przejść z komary na ludzi i wywoływać bóle głowy, wymioty, bóle mięśniowe czy wysypkę. Liczba zakażeń rośnie z roku na rok, a w 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowała 4,2 mln przypadków, choć na szczęście stosunkowo niewiele zgonów. W niektórych miejscach, takich jak Australia, ogniska dengi są już przeszłością.



Mimo iż w Australii gorączka dengi nigdy nie była endemiczna, epidemie dengi zdarzały się sporadycznie. W ciągu ostatnich kilku lat liczba przypadków w Australii spadła. W tym roku zidentyfikowano tam tylko dwa lokalne przypadki.



- North Queensland jest teraz zasadniczo obszarem wolnym od dengi po raz pierwszy od ponad 100 lat - powiedział Richard Gair, dyrektor Tropical Public Health Services w Cairns.



Od 2011 r. naukowcy uwalniają do środowiska naturalnego komary zarażone Wolbachią. To często występująca bakteria, zarażająca nawet 17 proc. wszystkich gatunków owadów. Bakteria ta w naturalny sposób blokuje przenoszenie gorączki denga, a przy tym jest całkowicie obojętna dla człowieka.



Ross pracuje z takimi komarami na co dzień, monitorując długoterminowe skutki i wpływ Wolbachii u australijskie komary. Częścią tego monitoringu jest karmienie tysięcy głodnych ust. W tym celu Ross sam jest przynętą. Zdjęcie jego ramienia pokryte ugryzieniami komarów zostało pochodzi z maja, gdy Ross karmił 5000 owadów w ciągu jednego dnia.



Ross prawdopodobnie będzie miał dużo więcej komarów do wykarmienia w przyszłości, bo Wolbachia nie tylko obniża wskaźniki infekcji dengi, ale może również ograniczyć infekcje innych chorób przenoszonych przez komary.