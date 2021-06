Naukowcy z MIT wiedzą, jak stworzyć mniejsze pigułki

​Każdy, kto kiedykolwiek musiał połknąć masywną pigułkę, życzył sobie również, aby tabletki były mniejsze. Chemicy z MIT znaleźli sposób, aby załadować więcej leku do tabletki, co może oznaczać mniejsze i łatwiejsze do połknięcia pigułki w przyszłości.

Zdjęcie Tabletki będą coraz mniejsze / 123RF/PICSEL

Reklama

Naukowcy wskazują, że ok. 60 proc. powszechnie dostępnych leków ma hydrofobowe cząsteczki jako aktywne składniki. Nie rozpuszczają się one w wodzie i mogą być trudne do uformowania tabletki, ponieważ muszą być rozbite na bardzo małe kryształy, aby być wchłaniane przez ludzkie ciało.

Reklama

Chemicy z MIT opracowali łatwiejszy proces włączania leków hydrofobowych do tabletek i innych preparatów, takich jak kapsułki czy cienkie folie. Technika ta polega na tworzeniu emulsji leku, a następnie jego krystalizacji.



Proces ten pozwala na zmieszczenie większej dawki leku do jednej tabletki. Według Liang-Hsun Chen, studenta MIT i głównego autora badania, jest to niezwykle istotne, ponieważ jeśli naukowcy mogą zwiększyć stopień upakowania leku, mniejsze dawki mogą być dostarczane w celu osiągnięcia tych samych wyników terapeutycznych. Mniejsze pigułki mogłyby również poprawić przestrzeganie zaleceń przez pacjentów, ponieważ małe dawki leku byłyby skuteczne.



Naukowcy pracujący nad projektem opracowali bardziej efektywny sposób łączenia leków hydrofobowych z metylocelulozą poprzez tworzenie emulsji.



Emulsje to mieszaniny kropelek oleju zawieszonych w wodzie, podobne do mieszaniny oleju i octu używanej do robienia opatrunków dla ciał stałych. Gdy krople mają średnicę rzędu nanometrów, mieszaninę nazywa się nanoemulsją.



Następnie połączono fazę olejową z rozpuszczoną w wodzie metylocelulozą za pomocą ultradźwięków, tworząc kropelki oleju w nanoskali. Po utworzeniu emulsji badacze przekształcili ją w żel, zanurzając ciecz w podgrzewanej łaźni wodnej. Nanocząsteczki mogą być rozdrobnione do postaci proszku i sprasowane do tabletek przy użyciu standardowych technik produkcji leków.