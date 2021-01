Naukowcy wyjaśniają "słyszenie głosów" przez jasnowidzów

​Naukowcy są coraz bliżej rozwikłania zagadki słyszenia "głosów zmarłych" przez niektóre osoby. Według najnowszych badań, są to skutki niezwykłych doświadczeń słuchowych i halucynacji.

Uczeni z Uniwersytetu w Durham odkryli, że osoby uważane za tzw. media spirytystyczne mogą być bardziej podatne na halucynacje słuchowe, w tym te związane ze "słyszeniem umarłych". Podatność ta może ujawniać się już w dzieciństwie i narastać wraz z wiekiem.

"Słyszenie" duchów przez medium określa się mianem tzw. komunikacji spirytystycznej. Według naukowców, mogą one wynikać z silnych przekonań duchowych danych jednostek.

Naukowcy z Uniwersytetu w Durham przeprowadzili ankietę wśród 65 mediów spirytystycznych należących do Narodowego Związku Spirytualistów, a także 143 osób wykazujących takie zdolności ze społeczeństwa. To największe jak dotąd badanie naukowe z udziałem spirytualistów.



Osoby te od najmłodszych lat częściej zgłaszały doświadczenia związane z nietypowymi zjawiskami słuchowymi, takimi jak słyszenie głosów. Co więcej, badania wykazały, że spirytualiści mają skłonność do nabywania cechy zwanej absorpcją, która jest związana z zanurzeniem się w doświadczeniach zmiennych stanów świadomości.



Jak wskazano w badaniu, kiedy ludzie poszukują znaczenia wczesnych niezwykłych doświadczeń słuchowych, z dużym prawdopodobieństwem natrafią na informacje związane z wierzeniami duchowymi i zjawiskami paranormalnymi.



- Spirytualiści mają tendencję do zgłaszania niezwykłych doświadczeń słuchowych, które są pozytywne, zaczynają się wcześnie i które często są w stanie kontrolować. Zrozumienie, jak się one rozwijają, jest ważne, ponieważ może nam pomóc zrozumieć więcej na temat niepokojących lub niekontrolowanych doświadczeń związanych ze słyszeniem głosów - powiedział dr Peter Moseley, współautor badań z Uniwersytetu Northumbria.



Naukowcy kontynuują badania nad zjawiskiem jasnowidzenia z nadzieją, że pomoże im to lepiej zrozumieć wszelkie związki z niepokojącymi halucynacjami słuchowymi dotyczącymi schizofrenii, jak również wszelkie inne implikacje dla zdrowia psychicznego.