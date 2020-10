Naukowcy wiedzą, gdzie dokładnie była Arka Przymierza

​Archeologiczne wskazówki poprzedzające narodziny Jezusa Chrystusa, mogą wskazywać dokładne miejsce, gdzie stała Arka Przymierza.

Zdjęcie Tak mogła wyglądać Arka Przymierza /123RF/PICSEL

Arka Przymierza to starożytny artefakt, który zawierał 10 przykazań przekazane przez Boga Mojżeszowi w Księdze Wyjścia. Ozdobna skrzynia z dwoma cherubinami na szczycie była traktowana z najwyższym szacunkiem przez żydów i przetrzymywano ją w Świątyni Salomona na Wzgórzu Świątynnym w Jerozolimie. Według przekazów z Biblii, Arka była przechowywana w specjalnej komnacie w świątyni, znanej jako Sancta sanctorum.

To wewnętrzne sanktuarium w Świątyni Salomona było raz do roku udostępniane przez Najwyższego Kapłana na Jom Kippur, by złożyć Bogu ofiarę. Niestety, Arka Przymierza już nie znajduje się w Jerozolimie, a to z powodu licznych najazdów historycznych.



Uważa się, że Świątynia Salomona została zniszczona w 587 r. p.n.e., podczas oblężenia przez króla Nabuchodonozora II. Wzgórze Świątynne przechodziło w kolejne ręce. Pod koniec VII w. n.e. miejsce to zostało zdobyte przez siły muzułmańskie i przekształcone w meczet Al-Aksa. Jest to trzecie największe (po Mekce i Medynie) miejsce kultu muzułmanów.



Na Wzgórzu Świątynnym nigdy nie prowadzono badań archeologicznych, co sugeruje, że Arka Przymierza może gdzieś tam być. Prof. Tom Meyer z Shasta Bible College and Graduate School w Kalifornii powiedział, że istnieje wystarczająco dużo dowodów, aby potwierdzić, gdzie kiedyś stała Arka Przymierza.



- Na powierzchni podobnej do Księżyca, pod jedną z najbardziej spektakularnych budowli na świecie, 1300-letnią Kopułą na Skale, gdzie kiedyś stała Świątynia Salomona, a następnie Świątynia Herodota, są ślady wskazujące dokładne miejsce, w którym stała kiedyś Arka Przymierza - powiedział prof. Meyer.



To słynne miejsce było badane ponad 100 lat temu przez niemieckiego uczonego, Gustawa Dalmana, który w 1910 r. określił, gdzie kiedyś stała Arka Przymierza.

Zdaniem uczonych, Arka Przymierza znajdowała się w depresji w samym sercu Kopuły na Skale.



- Ten zbiornik lub depresja znajduje się dokładnie w centrum Kopuły na Skale, która została zbudowana nad Sancta sanctorum i jest dokładnie wymieniana w Biblii jako miejsce, w którym znajduje się Arka - powiedział prof. Meyer.



Gdzie teraz jest Arka Przymierza? Według etiopskiego prawosławnego kościoła Tewahedo, Arka znajduje się obecnie w kościele Matki Boskiej Syjonowej w mieście Aksum. Według innych doniesień, podczas wybuchu I wojny światowej, Arka została przeniesiona do południowej Afryki, Francji, Rzymu, a nawet USA. Niektórzy twierdzą, że Arka nadal jest ukryta gdzieś w Jerozolimie.