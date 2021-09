Naukowcy tworzą hologramy, które można "poczuć"

Wynalazek składa się z dyszy, która wydmuchuje powietrze z odpowiednią siłą na użytkownika w odpowiedzi na ruchy jego rąk. Ravinder Daahiya i jego zespół wykorzystali interaktywną projekcję piłki do koszykówki, aby przetestować nowy system. Piłkę można w przekonujący sposób dotknąć, a nawet toczyć i odbijać.

- Strumienie powietrza dostarczają wrażeń dotykowych na palcach, dłoniach i nadgarstkach. Z czasem można by to rozwinąć, aby umożliwić spotkanie z wirtualnym awatarem kolegi z drugiej strony świata i naprawdę poczuć uścisk jego dłoni. To mogą być nawet pierwsze kroki w kierunku zbudowania czegoś w rodzaju holodecku - powiedział Ravinder Daahiya.



Naukowcy planują zmodyfikować temperaturę strumienia powietrza, aby umożliwić użytkownikom odczuwanie gorących lub zimnych powierzchni, a także zbadać możliwość dodania zapachów. Wszystkie te elementy przyczynią się do bardziej realistycznego doświadczenia.



Nowa technologia holograficzna może przyczynić się do powstania lepszych gier wideo i bardziej przekonujących telekonferencji. Twierdzi również, że jego wynalazek może być wykorzystywany przez lekarzy, pozwalając im np. wyczuć guz u pacjenta.

