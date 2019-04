Naukowcy stworzyli sztuczne komórki

Naukowcom udało się stworzyć sztuczne komórki, które są w stanie wytwarzać własną energię poprzez fotosyntezę. Jest to ogromny krok naprzód w biologii syntetycznej, która zakłada tworzenie organizmów od zera.

Zdjęcie Czy kiedyś uda nam się stworzyć sztuczne komórki? /123RF/PICSEL

Wszystkie organizmy żywe składają się z ogromnej liczby komórek - każdy z nas ma ich aż 37,2 biliona. Wszystkie komórki wytwarzają energię, syntetyzują białka i przechowują informacje genetyczne. Są podstawowymi cegiełkami życia. Tworzenie sztucznych komórek wciąż brzmi jak science fiction, ale wielu naukowców nad tym pracuje. W przyszłości mogą one posłużyć do wyhodowania "organów zastępczych".



Zespół naukowców z Tokijskiego Instytutu Technologii stworzył nowe komórki, łącząc różne struktury biologiczne. Zawierały one dwa białka: bakteriorodopsynę i syntazę ATP. To pierwsze pozwala na przechwytywanie energii ze światła słonecznego, a drugie przetwarza ją na ATP.



Tak pozyskana energia została wykorzystana w procesach transkrypcji i translacji, które obejmują wytwarzanie mRNA z DNA, a następnie tworzenie białek. Sztuczne komórki wykorzystywały przechwytywaną energię do stworzenia jeszcze większych ilości syntazy ATP i bakteriorodopsyny, co stymulowało ich działanie.



Nowe badania przybliżają naukowców do stworzenia w pełni autonomicznych, sztucznych komórek - podobnych do tych, które znajdziemy w naszych ciałach. Może to przyczynić się nie tylko do rozwoju transplantologii, ale lepiej zrozumieć początki życia.