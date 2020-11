Naukowcy stworzyli diamenty w temperaturze pokojowej

Międzynarodowy zespół naukowców dokonał rzeczy, która wydaje się niemożliwa. Zespół był w stanie stworzyć diamenty w temperaturze pokojowej, zaledwie w kilka minut.

Naukowcom udało się stworzyć sztuczne diamenty

Tradycyjne diamenty powstają przez miliardy lat w głębi Ziemi - gdzie ekstremalne ciśnienie oraz temperatura zapewniają odpowiednie warunki do krystalizacji węgla. Naukowcy pracują jednak nad nowymi metodami do tworzenia kamieni szlachetnych. Jednemu z zespołów udało się tego dokonać w temperaturze pokojowej.

Chociaż pomysł stworzenia diamentów w laboratorium w ciągu kilku minut byłby atrakcyjny dla jubilerów, nie jest to do końca cel badań naukowców. Sztuczne wersje diamentów mogą znaleźć zastosowanie jako narzędzia do cięcia ultratwardych materiałów, do konstruowania zupełnie nowych powłok ochronnych lub do tworzenia zupełnie nowych urządzeń przemysłowych.

Najnowszy projekt został opracowany przez naukowców z Australian National University oraz RMIT University - wykorzystali oni tak zwaną komórkę z diamentowym kowadłem, czyli urządzenie wykorzystywane do generowania ekstremalnego ciśnienia przy wykonywaniu twardych materiałów. Nieoczekiwania reakcja atomów węgla w urządzeniu stworzyła diament. Przy okazji, naukowcy odkryli zupełnie nowe możliwości związane z naciskiem i ruchem siły.

Sztuczne diamenty będą mogły zostać wykorzystane w wielu dziedzinach

Zespół ma nadzieję, że nowa technika umożliwi im wyprodukowanie znacznej ilości sztucznych diamentów, a w szczególności lonsdaleitu, który będzie około 58 proc. twardszy od zwykłych diamentów.

Badania dotyczące prac nad sztucznymi diamentami zostały opublikowane w czasopiśmie Small.