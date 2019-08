Naukowcy z Rutgers University w New Jersey przeprowadzili symulacje tego, jak na wojnę jądrową między Rosją a Stanami Zjednoczonymi zareaguje klimat. Najnowsze wyniki porównano z wcześniejszymi modelami klimatycznymi wojny nuklearnej, które zostały utworzone w 2007 roku przez Instytut Badań Kosmicznych Goddarda w NASA.

Zdjęcie Konflikt jądrowy na pełną skalę oznaczałby globalny kataklizm klimatyczny /materiały prasowe

Zgodnie z wynikami badań opublikowanych w "Journal of Geophysical Research", oba modele przewidują, że w przypadku wojny nuklearnej Rosji i USA, świat byłby pogrążony w dziesięcioletniej zimie nuklearnej. Ponadto, pożary spowodowane przez eksplozje mogłyby uwolnić do atmosfery do 147 mln ton sadzy.

Prądy strumieniowe w stratosferze spowodowałoby powstanie wirów pyłowych, które okrążyłyby kulę ziemską w ciągu zaledwie kilku tygodni. Następnie chmura sadzy, blokując światło słoneczne, doprowadziłaby do spadku średniej temperatury powierzchni prawie o 10 stopni Celsjusza. Zdaniem ekspertów, aż 7 lat zajęłoby zniknięcie zasłony z sadzy, a trzy kolejne, aby ilość światła docierającego do Ziemi wróciła do zwykłego poziomu.

Ze względu na czynniki atmosferyczne, wojna doprowadziłaby do załamania się monsunów i wywołałaby ogromne zmiany w cyklu El Niño. Nowe dane generalnie potwierdzają przewidywania mniej skomplikowanych modeli z przeszłości, jak te stworzone w 1980 roku. Jednak, zgodnie z nowymi ustaleniami, chmura sadzy odcinająca światło słoneczne zniknie szybciej niż przewidywano wedle starego modelu NASA.

Według naukowców, konieczne jest, aby mocarstwa atomowe były w pełni świadome konsekwencji klimatycznych wynikających z wojny nuklearnej. Po prostu atak jądrowy na pełną skalę byłby samobójczy nie tylko dla krajów, które zdecydowały się go zadać. To byłby kataklizm globalny.

Tymczasem niedawno zarówno Waszyngton jak i Moskwa wypowiedziały traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej średniego zasięgu obowiązujący od 1987 roku, a świat znajduje się najbliżej ewentualnego konfliktu nuklearnego od wielu dekad.