Naukowcy odkryli na dnie Oceanu Indyjskiego dziwne stworzenie

Na dnie Oceanu Indyjskiego żyje wiele dziwacznych stworzeń, ale naukowcy byli szczególnie zdumieni odkryciem tajemniczej meduzy, wyglądającej jak balon na sznurku.

Zdjęcie Prawdopodobnie odkryto zupełnie nowy gatunek /YouTube

Zespół badaczy zarejestrował galaretowate stworzenie podczas nurkowania w Rowie Sundajskim, czyli najgłębszej części Oceanu Indyjskiego. Nurkowanie było jednym z elementów wyprawy Five Deeps Expedition, której uczestnicy chcą dotrzeć do najgłębszych miejsc wszystkich pięciu oceanów na Ziemi. Po obejrzeniu filmu nagranego podczas ekspedycji, naukowcy zdali sobie sprawę, że kamery uchwyciły nie tylko nurków, ale także niespodziewanego gościa.

Uczestnik wyprawy i starszy wykładowca na uniwersytecie w Newcastle, Alan Jamieson, zwrócił uwagę, że stworzenie wyglądające jak "balon na sznurku" nagle wyłoniło się z ciemności, płynąc w kierunku kamery, by po kilkudziesięciu sekundach ponownie opuścić kadr.

Jamieson wpadł na trop japońskiej grupy, które opisała podobne stworzenie około 20 lat temu. Być może zaliczało się ono do gatunku żachw. Prawdopodobnie tym razem odkryto jednak zupełnie nowy gatunek, ponieważ w literaturze nie istniał zapis o stworzeniu, które znajdowałoby się na głębokości 6500 metrów.

Stwór najprawdopodobniej zakotwicza się na dnie za pomocą swojej długiej macki (bądź też sznurka, trzymając się teorii z balonem). Możliwe, że pozwala mu to na utrzymanie stabilizacji na sejsmicznie aktywnym dnie Oceanu Indyjskiego. Jamieson zasugerował też, że długa, około metrowa macka może pomagać stworzeniu w filtrowaniu pożywienia.

