Naukowcy odkryją tajemnice lodu Antarktydy

Uniwersytet Stanowy w Oregonie poprowadzi finansowane przez amerykańską Narodową Fundację Nauki przedsięwzięcie mające na celu odkrycie najstarszego lodu Antarktydy. Pomoże im to dowiedzieć się więcej o tym, jak zmieniał się klimat Ziemi w ciągu jej historii. Po otrzymaniu grantu w wysokości 25 milionów dolarów zostanie utworzone Centrum Eksploracji Najstarszego Lodu, czyli COLDEX.

Centrum połączy ekspertów z całych Stanów Zjednoczonych w celu generowania wiedzy na temat klimatu Ziemi i dzielenia się tą wiedzą w celu przyspieszenia wysiłków zmierzających do rozwiązania problemu zmian klimatu i ich skutków.



- To jest fundamentalna nauka poszukiwawcza. Chcemy zobaczyć, jak zachowuje się Ziemia, gdy jest cieplejsza niż w ciągu ostatniego miliona lat. Aby to zrobić, musimy znaleźć i zebrać rdzenie lodowe, które są tak stare - powiedział dr Ed Brook, paleoklimatolog z Uniwersytetu Stanowego w Oregonie.



Obecnie najstarsza próbka, jaką dysponują naukowcy ma ok. 800 000 lat. Dr Brook ma nadzieję, że nowy projekt będzie w stanie wwiercić się w lód i odkryć tajemnice sprzed 1,5 miliona lat.



Misja ma również nadzieję na zlokalizowanie znacznie starszego lodu, być może do nawet sprzed trzech milionów lat. Wstępne badania pokazują, że płaty starszego lodu są uwięzione w górach wokół Antarktydy.



