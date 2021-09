Naukowcy nie pozostawiają złudzeń - potężne burze będą codziennością

Nawet jeśli uda nam się ograniczyć globalne ocieplenie poniżej 2oC, do 2100 r. wiele regionów przybrzeżnych może doświadczać zagrożeń związanych z poziomem morza, takich jak sztormy, wysokie pływy i groźne fale, przynajmniej raz w roku.



Oznacza to 100-krotny wzrost zalewania obszarów przybrzeżnych, a według nowych modeli globalnych, tak się stanie, jeśli będziemy mieli szczęście. Jeśli nie zrobimy nic, aby zmienić nasze zachowanie, świat może wkrótce przekroczyć 2oC ocieplenia, w którym to momencie scenariusze dotyczące poziomu morza znacznie się pogorszą.



Najnowsze prognozy dla ponad 7000 miejsc przybrzeżnych na całym świecie sugerują, że przy ociepleniu o 1,5oC co najmniej połowa miejsc będzie co roku dotknięta ekstremalnymi zjawiskami związanymi z poziomem morza.



Przy ociepleniu o 2oC, do 2100 r. kolejne 14 proc. doświadczy tego samego. Niektóre lokalizacje odczują te skutki jeszcze wcześniej. W scenariuszu 1,5oC niektóre lokalizacje przybrzeżne mogą doświadczyć 100-krotnego wzrostu ekstremalnych zdarzeń związanych z poziomem morza już w latach 2070.



Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL

To prawdziwa tragedia dla miejsc w tropikach, takich jak Hawaje i Karaiby, a także południowa połowa północnoamerykańskiego wybrzeża Pacyfiku, z których wszystkie wydają się szczególnie narażone na podnoszenie się poziomu mórz. W miarę jak topnieje coraz więcej lodu morskiego, części wybrzeża Morza Śródziemnego i Półwyspu Arabskiego również mogą stać się zagrożone.