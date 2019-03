Naukowcy mają pewność - człowiek winny zmian klimatycznych

Na podstawie danych satelitarnych z ostatnich 40 lat naukowcy są niemal pewni, że globalne zmiany klimatyczne są wywołane przez ludzi.

Zdjęcie Globalne ocieplenie przyspiesza, a to wina działalności człowieka /123RF/PICSEL

Dowody uzyskane przez uczonych osiągnęły poziom pewności wynoszący "pięć sigma" - to wartość, którą fizycy cząstek elementarnych wykorzystywali do potwierdzenia odkrycia bozonu Higgsa w 2012 r. Oznacza to, że istnieje szansa 1 na milion, że obserwowane zmiany klimatyczne są spowodowane przez czynnik inny niż ludzki.



Ziemia się nagrzewa, a klęski żywiołowe i ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz intensywniejsze. Jest to konsekwencją spalania paliw kopalnych i wycinki drzew, które pochłaniają CO 2 .



Co ciekawe, globalne ocieplenie nie jest nowym zjawiskiem. Satelity zaczęły śledzić wzrost globalnej temperatury już w 1970 roku. W 1979 r. opublikowano raport Charneya na temat dwutlenku węgla i zmian klimatycznych oraz sprawozdanie Hasselmanna, które uznano za pierwszy poważny wysiłek w celu stworzenia ram statystycznych dla identyfikacji globalnego ocieplenia wywołanego przez człowieka.



W 40. rocznicę tych kluczowych wydarzeń, naukowcy przeanalizowali trzy zestawy danych i doszli do wniosku, że pierwsze dwa osiągnęły poziom pięć sigma, czyli złoty standard pewności.



Oczywiście, niektórzy wciąż nie są w stanie zaakceptować istnienia zmian klimatycznych, nie mówiąc już o ich ludzkiej przyczynie. Najnowsze badania naukowe potwierdzają jednak z 99,99-procentową pewnością, że globalne ocieplenie to wynik działalności człowieka.