​Naukowcy zidentyfikowali nowe zjawisko, które opisują jako tzw. interaktywne śnienie. Osoby się w nim znajdujące mogą wykonywać polecenia i odpowiadać na proste pytania typu "tak lub nie", a nawet rozwiązywać zadania matematyczne.

Zdjęcie Czy można kontaktować się ze śniącymi osobami? /123RF/PICSEL

Nowo opisane zjawisko może przybliżyć nas do zrozumienia tego, co dzieje się z naszym mózgiem, gdy śnimy. Badania mogą nauczyć nas, jak trenować nasze sny, aby pomóc nam osiągnąć konkretny cel, np. leczyć konkretne problemy zdrowia psychicznego.

Wiele kwestii związanych z psychologią snu pozostaje tajemnicą, w tym faza REM (faza snu, w której występują szybkie ruchy gałek ocznych), w której zazwyczaj pojawiają się marzenia senne. Możliwość uzyskania odpowiedzi od osób śpiących w czasie rzeczywistym, zamiast polegać na późniejszych raportach, może być niezwykle przydatna.



- Stwierdziliśmy, że osoby we fazie snu REM mogą wchodzić w interakcję z eksperymentatorem i angażować się w komunikację w czasie rzeczywistym. Pokazaliśmy również, że śniący są w stanie zrozumieć pytania, angażować się w operacje pamięci roboczej i tworzyć odpowiedzi. Większość ludzi mogłaby przewidzieć, że nie byłoby to możliwe - że ludzie albo obudzą się, gdy zostanie im zadane pytanie, albo nie odpowiedzą, a już na pewno nie pojmą pytania bez jego błędnej interpretacji - powiedział Ken Paller, psycholog z Northwestern University.



Naukowcy pracowali z 36 osobami w eksperymentach w czterech różnych laboratoriach. Jeden ochotnik miał narkolepsję i często doświadczał świadomych snów, podczas gdy doświadczenia innych ze świadomymi snami były różne.



Podczas najgłębszych etapów snu, monitorowanych przez badanie EEG, naukowcy wchodzili w interakcję z uczestnikami badania za pomocą mowy, migających świateł i dotyku: osoby śpiące były proszone o odpowiadanie na proste pytania matematyczne, liczenie błysków światła lub dotyku oraz odpowiadanie na podstawowe pytania typu "tak" lub "nie" (takie jak "czy mówisz po hiszpańsku?").



Zdjęcie Po raz pierwszy w historii udało się skontaktować z osobami podczas świadomego śnienia / materiały prasowe

Odpowiedzi udzielano poprzez ruchy oczu lub ruchy mięśni twarzy wcześniej uzgodnione. Podczas 57 sesji snów, przynajmniej jedna poprawna odpowiedź na pytanie została zaobserwowana w 47 proc., w których świadome śnienie zostało potwierdzone przez uczestnika.



- Zebraliśmy te wyniki razem, ponieważ czuliśmy, że połączenie wyników z czterech różnych laboratoriów stosujących różne podejścia najbardziej przekonująco świadczy o realności tego zjawiska dwukierunkowej komunikacji. W ten sposób widzimy, że różne środki mogą być wykorzystywane do komunikacji - powiedziała Karen Konkoly, neurobiolog z Northwestern University.



Osoby biorące udział w badaniu były zazwyczaj budzone po udanej odpowiedzi, aby jak najdokładniej zrelacjonować swoje sny. W niektórych przypadkach zewnętrzne komunikaty zostały zapamiętane jako pochodzące z zewnątrz lub nałożone na sen; w innych pojawiły się one poprzez coś wewnątrz snu (jak radio).



W opublikowanym badaniu naukowcy porównują próby komunikacji z osobami ze świadomymi snami do prób nawiązania kontaktu z astronautą w przestrzeni kosmicznej - to właśnie bezpośredniość odpowiedzi sprawia, że to nowe podejście jest tak ekscytujące.



Odkrycie interaktywnych snów może być pomocne w przyszłych badaniach nad snami, pamięcią i tym, jak ważny jest sen dla utrwalania wspomnień. Może się również przydać w leczeniu zaburzeń snu, a w dalszej perspektywie także w projektowaniu tego, co widzimy w naszych snach.