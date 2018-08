Najwyższy szczyt Szwecji niższy niż rok temu

Najwyższy szczyt Szwecji ma nową wysokość. Z powodu gwałtownych zmian temperatur w Europie jest niższy o 3,9 m.

Zdjęcie Zmiany klimatyczne powodują różnice w wysokości lodowców /Fot. Uniwersytet w Sztokholmie /materiały prasowe

Na południowym krańcu dwuwierzchołkowej góry Kebnekaise znajduje się lodowcowy szczyt, który od dawna dzierży tytuł najwyższego punktu Szwecji. Okazuje się jednak, że lód na szczycie góry systematycznie topnieje, zmniejszając jej wysokość do 2097 m - to o 3,9 m mniej niż podczas ostatnich pomiarów.



- Nigdy nie widziałem tak dużych ilości śniegu, które topniały na południowym szczycie tego lata. W tym czasie normalnie topnieją średnio cztery metry śniegu i lodu, czyli ok. 14 cm na dzień. Teraz jest znacznie gorzej - powiedziała prof. Gunhild Ninis Rosqvist z Uniwersytetu w Sztokholmie.



Wysokość południowego szczytu jest różna w zależności od pogody. Podobnie jak wiele innych części Europy, na lodowce Szwecji ma negatywny wpływ ekstremalna fala upałów, która dotknęła cały Stary Kontynent.



Wysokość Kebnekaise zależy od ilości śniegu nagromadzonego w zimie i tego, jak szybko topi się on w miesiącach letnich. W ubiegłym roku południowy szczyt był wyższy o 2 m od północnego.



Zmiany klimatyczne w przyszłości mogą jeszcze bardziej pogłębić różnice w wysokości, a także doprowadzić do topnienia najmniej stabilnych szczytów nie tylko w Szwecji, ale na całym świecie.