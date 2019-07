Największa na świecie góra lodowa została skazana na zniszczenie

Znajdująca się na południowym Atlantyku, największa z obecnie istniejących góra lodowa, nazywana A68, w ciągu ostatnich dwóch lat dryfowała w kierunku równika. Z tego powodu zaczęła bardzo szybko topnieć i wkrótce może zupełnie zniknąć.

Zdjęcie ​Góra lodowa A68 /NASA

Góra lodowa A68 odłamała się 2 lata temu od lodowca szelfowego Larsena. Wtedy miała powierzchnię 5800 km kwadratowych, a waga tworzącego ją lodu szacowana była na bilion ton.

Warto zaznaczyć, że góra lodowa A68 jest szóstą co do wielkości taką strukturą, zaobserwowaną za pomocą satelitów. Prawdopodobnie jest to obecnie najbardziej masywny, swobodnie poruszający się obiekt na naszej planecie. Tym bardziej dziwi więc to, że mimo swobodnego ruchu, góra niewiele zmieniła się przez ostatnie 2 lata.

Obracała się tylko chaotycznie, przemieszczając jedynie o około 250 km w kierunku północnym. Przybliża ją to coraz bliżej do prądów oceanicznych, które niechybnie wypchną górę w kierunku cieplejszych wód równikowych. Już tylko kwestią czasu jest jej zupełne stopienie lub fragmentacja.